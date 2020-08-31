Bavaria’nın ilk outboard modeli

Alman Bavaria Yachts’ın yeni günlük gezi teknesi Vida 33’ün tamamlanmasına az kaldı. Firmanın kıçtan takma motorlu ilk teknesi olacak Vida 33, önümüzdeki eylülde firmanın Main Nehri’ndeki test merkezinde suyla buluşacak ve seri üretimi de aynı ay başlatılacak 11,08 metrelik tek kamaralı tekne, “open” ve “hard top” versiyonlarıyla sunulacak. Teknenin baş tarafı, çok geniş bir güneşlenme ya da altı kişilik dinlenme alanıyla seçilebilecek. Ayrıca Vida 33’ün ebatlarına göre çok kuvvetli motor opsiyonları var; tekne iki adet 150, 200, 250 veya 300 beygirlik motorla kullanılabilecek. Denizdeki keyfi artırmak için hidrolik alçaltılabilir yüzme platformu da tercih edilebilir. www.bavariayat.com