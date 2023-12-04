Her mevsimin tekneleri

2023’ü uğurladığımız son sayımızı yine deniz kokan, içinizi açan ve maviye çağıran bir içerikle hazırladık…

Malum, havalar soğudu ve denizde olmak isteyenlerin aklına kapalı kokpitlerinde sıcak bir ortam sunan tekneler düşmeye başladı. Korunaklı güverteleri ve denizci tasarımlarıyla yılın 12 ayı kullanıma uygun tekneler… Tanıma en çok uyan şüphesiz “Kuzeyliler” oluyor. İskandinav ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’in yanı sıra Avrupa’nın kuzeyindeki ülkeler Polonya ve Hollanda’da inşa edilen, sınıfının en iyi ve en yeni motoryatlarını bir araya getirdik. Tam 16 model, tüm özellikleri ve fiyat bilgisiyle bu dosyada. (s.37)

Daha uzak denizleri ve uzun menzilli gezileri hayal edenlerse kapağımızdaki tekneye yakından bakmalı. Bu sene 50. yılını kutlayan İtalyan Cantiere del Pardo’nun yeni yelkenlisi Grand Soleil 65LC, bluewater sınıfına da (uzak yol teknesi) iyi bir örnek. Nauta Design imzalı okyanus aşırı gezgin, her türlü donanıma sahip. (s.54) Denizlerin ünlü mimarı Philippe Briand’ın elinden çıkan 66 metrelik Alchemy de bu ay megayat sayfalarımızın konuğu. Maviliklerdeki duruşuyla isminin hakkını veren megayat, İtalyan Rossinavi’nin filosunun en yeni üyesi. (s.62)

Sularımızda kış yaşanmaya başlamışken, dünyayı dolaşan ünlü gezginlerimizden Tanıl Tuncel “Şimdi Karayip mevsimi” diyerek bizi tropiğe götürüyor. (s.92) Miray Süleymanoğlu Öncü ise “keyifliyim” köşesinde teknenin yılbaşı ruhuna nasıl sokulacağını, nasıl süsleneceğini anlatıyor ve yeni yılı denizde karşılamak isteyenlere Göcek’ten öneriler sıralıyor. (s.84)

Alper Günoral, Bünyamin Sürmeli, Cem Gürdeniz, Deniz Kurt ve Mehmet Bezdan yine çok yararlanacağınızı düşündüğüm yazılarıyla 2023’in son ayında da bizlerle. En yeni tekneler, yelken yarışları, marin dünyadan son haberler ve denizci sohbetleriyle dolu dolu bir içerik sizi bekliyor.

Yeni yılda, umut dolu maviliklerde yeniden buluşmak dileğiyle, keyifli okumalar…