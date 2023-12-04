Sunset, gastronomi tutkunlarını ağırlıyor

Şehrin kalbinde, Boğaz’ın panoramik manzarası eşliğinde konuklarını ağırlayan Sunset Grill&Bar, sadece yemek ve eğlence ile kalmayıp, Sunset Grill&Bar After’da artık her çarşamba ve cumartesi gastronomi deneyimi sunacak. Şehrin ikonik restoranı her cumartesi düzenlenecek olan “Gastro Club” konsepti dahilindeki #gastrosaturday etkinlikleriyle lezzet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Saat 16.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek etkinliklerde tadımlar ve özel deneyimler için alanında uzman isimler misafirlerle bir araya gelecek. Çarşamba günleri ise saat 17.30 ile 19.30 arasında gerçekleşecek “Aperitivo Time”, lezzetli kokteyller ve Şef Fabrice Canelle’nin özel paylaşımlık ikramları ile günün stresini atmak ve eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenleri ağırlayacak. Etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi almak için Sunset Grill&Bar After’ın sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.