İstanbul için fuar vakti

Bu sene boat show ayımız Kasım oldu. Pendik’teki MarinTurk İstanbul City Port’ta “Bosphorus Boat Show” adıyla düzenlenecek fuar, 11 Kasım’da kapılarını açacak ve 20 Kasım’a kadar gezilebilecek. Sektörün lider markalarını uzun süre sonra yüksek katılımla “denizde” bir araya getirecek organizasyonu sektörün en önemli sivil toplum kuruluşu Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ile birlikte ED Fuarcılık düzenliyor. Deniz üzerinde 200’ü aşkın teknenin sergileneceği boat show’da Türkiye prömiyeri yapılacak en yeni modeller arasından 25’ini sizin için seçtik. Fuarı ziyaret etmeden önce dosyamıza mutlaka göz atın…

25 Türkiye prömiyerinin dışında bu sayıda çok özel tekneler de var. Kapağımıza İsveçli Marell Boats’un 15 metrelik askeri devriye botundan geliştirdiği lüks tender Ambush’u taşıdık. “Megayat” sayfalarımızın konuğu Hollandalı Amels’in 60 metrelik Moonstone’u oldu. “Sevgili teknem” köşesinde 61 yıllık klasik Gondola’nın ilginç hikâyesini, “Keşif” bölümünde Ege Yat’ın yeni explorer’ı M26’nın tüm detaylarını okuyacaksınız…

En yeni tekneler ve marin dünyadan son haberlerle hazırladığımız Kasım sayımızda birbirinden ilginç röportajların yanı sıra, her zaman olduğu gibi bilgilendirici birçok konu da sizi bekliyor. Tanıl Tuncel teknenin kışa nasıl hazırlanması gerektiğini, Deniz Kurt Görsev yelken yarışlarında ne yeneceğini, Fatih İştutan gece seyirlerinde dikkat edilmesi gerekenleri, İnanç Işıl Yıldırım tekne iç mekânında aydınlatmanın önemini, Alper Günoral denizlerin efsanelerini kaleme aldı. Mehmet Bezdan’ın, Zafer Kızılkaya ile yaptığı denizlerimizin nasıl kurtarılacağını anlatan söyleşisi ve Süha Umar’ın yangınların ardından Çökertme’ye çöken hüznü kaleme aldığı yazısı hepimizi yeniden düşünmeye davet ediyor…

Yeşilimizin, mavimizin, ülkemizin kıymetini bilelim, gözümüz gibi bakıp koruyup kollayalım…

İyi bir Kasım geçirmeniz dileğiyle. Keyifli okumalar…