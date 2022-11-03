Dünyanın En İyi Mutfaklarından En Güzel Lezzetler Yemeksepeti Restoranlarında

Türkiye’nin 81 ilindeki 65 bin iş ortağı restoranıyla 30 milyonu aşkın kullanıcısına lezzetli yemekler ulaştıran Yemeksepeti; Çin, İtalya, Meksika, Fransa, Japonya, Lübnan, Hindistan başta olmak üzere, dünya mutfağının en seçkin örneklerini sofralara getiriyor.

Türkiye’nin her bölgesinden ve yöresinden binlerce farklı lezzeti milyonlarca kullanıcısının sofrasına kadar getiren Yemeksepeti, dünya mutfağından da çeşitli seçenekler sunuyor. Ülkenin dört bir yanındaki binlerce Yemeksepeti üye restoranının menüsünde bulunan dünya yemekleri, sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye’nin tüm şehirlerinde sofralara Yemeksepeti ile ulaşıyor.

Asya ve Uzakdoğu mutfağını çok seviyoruz

Asya ve Uzakdoğu mutfağının en önemli temsilcileri olan Çin, Japonya ve Hindistan’ın mutfaklarından çıkan geleneksel yemekler, dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Yemeksepeti üye restoranları arasında toplamda en yoğun dünya mutfağı bölgesinin Asya ve Uzakdoğu olduğu söylenebilir.

Noodle, mantı, börek, tavuk, pilav gibi yemeklerinin yanı sıra çorbalarıyla da ilgi gören Çin mutfağı, 790’ı İstanbul’da olmak üzere, Türkiye çapında 1.410 Yemeksepeti restoranında örnekler sunuyor. Sushi ve deniz mahsülü yemekleriyle dikkat çeken Japon mutfağı da Yemeksepeti’ndeki 2.324 restoranda kendine yer bulmuş durumda. Hint mutfağından örnekleri ise 444 Yemeksepeti restoranından sipariş etmek mümkün.

Lübnan yemekleri büyük rağbet görüyor

Türkiye’de sevilen dünya mutfakları arasında Lübnan mutfağının da özel bir yeri bulunuyor. Baba gannuş, falafel, kebap, fettuş salata, humus, mütebbel ve daha niceleri… Türk damak tadına uygun pek çok seçeneği barındıran Lübnan mutfağı yemekleri, Türkiye çağında 1.200’ün üzerinde Yemeksepeti restoranında sipariş edilebilecek sofralara ulaşıyor.

Yemeksepeti’ndeki 444 restoranda ise Hint mutfağından lezzetlere ulaşmak mümkün. Paratha, tikka masala soslu tavuk, biryani, naan, tikka, kheer ve jalebi gibi yemekler, ülkemizde Hint mutfağının en çok rağbet gören yemekleri arasında bulunuyor.

Avrupa’nın gözdeleri: Fransız ve İtalyan mutfakları

Dünya mutfağının en yaygın biçimde sevilenleri arasında yer alan İtalyan ve Fransız mutfakları, Türkiye’de de ilgiyle karşılanıyor. Bu durum, restoran sayılarına da yansımış durumda. Türkiye çapında 2.380 Yemeksepeti restoranında Fransız mutfağından örnekler sipariş edilirken, İtalyan mutfağı için bu sayı 2.032 olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hamur işleri ve tatlılarıyla da sevilen bu iki ülke mutfağı arasında elbette pizza, lazanya ve makarna çeşitleriyle İtalyan mutfağının bambaşka bir yer bulunuyor.

Meksika mutfağı 2 bine yakın restoranda var

Uzak ülkeler arasında en dikkat çeken mutfak olarak Meksika’yı vermek mümkün. Yemeksepeti kullanıcılarının da severek sipariş ettiği Meksika mutfağından, başta fajita olmak üzere quesadilla, taco, nachos, taquito, burrito ve aguachile gibi yemekler büyük ilgi görüyor. 835’i İstanbul’da olmak üzere, Türkiye çapındaki 1.970 Yemeksepeti restoranından Meksika mutfağının lezzetleri sipariş edilebiliyor.

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Yemeksepeti hakkında

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, 2001 yılında Türkiye’nin ilk online yemek siparişi sitesi olarak kuruldu. Yemeksepeti, bugün 81 il ve KKTC’de 30 milyonu aşkın kullanıcısına 65 bin iş ortağı restoran, Yemeksepeti Mahalle üzerinden 11 bin ortağı mahalle esnafı ve yüzlerce Yemeksepeti Market hizmet noktasıyla hizmet veriyor. Sektör trendleri ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda hizmet yelpazesini durmadan genişleten ve kendini yenileyen Yemeksepeti hızlı ticaret sektöründeki lider konumunu sürdürüyor.