İstanbul’da boat show maratonu

Yat dünyasında kış fuarları her zaman çok önemlidir. Hem yeni sezona yetişecek siparişleri almak isteyen firmalar hem de teknesine ya da yeni ekipmanına yaz aylarında kavuşmak isteyen yatçılar için… Çok uzun yıllardır kasım, aralık ve ocak aylarında Avrupa’da kara fuarları organize ediliyor. Bunlardan en büyüğü olan Boot Düsseldorf geçen ay yine tüm ihtişamıyla gerçekleştirildi ve yatçılıkla ilgili global oyuncuları bir araya getirdi. Yeni modeller sergilendi, son teknoloji marin ekipmanlar görücüye çıktı, yılın yatları ödüllendirildi… Şimdi sıra İstanbul’da… Avrupa’daki fuarların ardından ülkemizde, karada düzenlenen boat show şubat ayındadır. Son birkaç yıldır ikiye bölünen fuarın biri Yeşilköy’de, diğeri Tuzla’da organize ediliyor. Ancak bu sene organizasyonlar şubat sonu ve mart başına sarktı. 22 Şubat – 1 Mart arasında Yeşilköy CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayacak maraton, şehrin öteki yakasında 7-15 Mart’ta Viaport Marina Tuzla’da son bulacak. Biz bu sayımızda ilk fuar olan Avrasya Boat Show’u mercek altına aldık ve birçoğu Türkiye prömiyeri olan 25 tekneyi listeledik, fuarın öne çıkan ekipman ve aksesuarlarını derledik. Bir sonraki ayın başında düzenlenecek Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nın davetiyesini de dergimizin bu sayısıyla beraber tüm okurlarımıza hediye ediyoruz. Fuarlarla ilgili kişisel görüşümü her sene dile getiriyorum ve yine tekrarlamak isterim: İstanbul’da tek kara fuarı ile yine tek bir deniz fuarı yeterli ve herkes için daha faydalı! Umarım kısa zamanda bu birliktelik sağlanır…

Tüm bu yoğunluk içerisinde titizlikle hazırladığımız Şubat sayısı yine fuar sayılarımıza yakışır dolulukta oldu. Kapağımızda dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan, Alman Lürssen tersanesinde inşa edilen 136 metrelik Flying Fox var. Atatürk’ün yatı Savarona’dan sadece 6 santim büyük olan bu dev yatın sıra dışı tasarımını, enfes fotoğraflar eşliğinde sayfalarımıza taşıdık. Resmi olarak açıklanmasa da sektördeki söylentilere göre 400 milyon dolara mal olan yatın sadece haftalık kirası 4 milyon dolar! Bu sayımızın bir diğer “dev”i ise Türk basınının ve denizciliğinin duayen ismi Necati Zincirkıran. Dergimizin yazarlarından Hakan Aygün’ün kaleminden okuyacağınız Zincirkıran portresi, dolu dolu bir yaşam öyküsü… Deniz kokan daha birçok söyleşi, yeni tekneler, ekipmanlar ve yelken yarışları ile dolu dolu bir sayı sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…