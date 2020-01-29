2023 Dünya Dragon Şampiyonası BODRUM’DA

Bodrum’da ikinci baharını yaşayan dragon sınıfı tüm hızıyla faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye Dragon Sınıf Birliği’nden yeni başarıların haberleri gelmeye devam ediyor. 2023 Dünya Dragon Şampiyonası’nın Bodrum’da düzenlenmesine karar verildi. Bunu sağlayan birliğin başka hedefleri de var.

Sürati ve zarafeti bir arada görebileceğiniz dragonlar, Türkiye Dragon Sınıf Birliği’nin girişimleriyle tekrar gündemimizde. 4 yıl öncesine kadar İstanbul’daki faaliyetlerini yürütmekte zorluk çeken dragon sınıfı, teknelerini Bodrum’a taşıyarak yeniden hayat buldu. Birlik yıllardır emek verilen ve nihayet bu yıl sonucu alınan güzel bir haberle emeklerinin karşılığını da aldı. IDA (Uluslararası Dragon Birliği) 2023 Dünya Dragon Şampiyonası’nın Bodrum’da yapılması yönünde karar verdi. Bu, ülkenin en eski sınıf birliği olan Türkiye Dragon Sınıf Birliği için bir başlangıç. Şampiyona ile birlikte ülkemizin en önemli yelken destinasyonu olan Bodrum’un önümüzdeki yıllarda dünya dragoncuları için de bir merkez üssü olması hedefleniyor. Dragonun Bodrum’da başlayan ikinci baharını, dünya şampiyonasını, birliğin hedeflerini ve yapılacakları bize Türkiye Dragon Birliği Sınıfı Başkan Yardımcısı Ali Doğaner anlatıyor.

“YELKEN SPORUNUN BİRİNCİ LİGİ”

Dragon nasıl bir yelken sınıfı?

Dragon yarışları 60-70 dakika arası süren, orsa pupa rotalı ve günde 2, en fazla 3 yarışın yapıldığı bir formatta. Bu gerçekten bir yelken sporu. Bunu özellikle söylüyorum çünkü burada hem fiziksel hem de zihinsel olarak üst düzey yelken yarışçılığı var. Ayrıca bu sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir kültür. Bu kültür zaten vardı, biz sadece korumaya çalışıyoruz. Çünkü dragon, yelken sporunun birinci ligi.

Dragonlar İstanbul’da yarışıyordu, son 4 senedir de Bodrum’dalar. Nasıl gelişti bu süreç?

Dragon ülkemizde İstanbul ve İzmir’de başlıyor. Ancak 1980’lerde Türkiye Yelken Federasyonu İzmir’deki dragon, pirat ve snipe gibi birkaç sınıfa desteğini kesince İstanbul’da devam ediyor. O dönem Marmara Yelken, İstanbul Yelken ve Fenerbahçe Yelken kulüplerinde dragon varken, bu gitgide azalıyor. Aslında yenileniyor ve yarışlar daha kaliteli seviyeye çıkıyor. Ancak İstanbul’daki 12 adet dragon sayısı sonradan 6’ya düşüyor. Sebebi de kulüplerde yaşanan barınma imkânı gibi sorunlar. En sonunda dört dragon Fenerbahçe Marina’da bir araya geliyor ama yerleşim sorunlarının yanı sıra bölgenin olumsuz rüzgâr rejiminden dolayı Bodrum’a gelme kararı alıyor.

Bodrum’un avantajları neler?

Burada o zaman 3 adet dragon vardı. Biri Ömer Karacalar’ın, biri Erdem Ağan’ın, diğeri de Arkun Demircan’ın. Onların Bodrum’da yaşaması bizim için önemliydi. İstanbul’da da tekneyi indirmek için trafikte 1,5 saat marinaya gidip, bir de rüzgârsızlıktan yarış yapamıyorduk. Burada tersaneden tutun marinaya kadar her türlü lojistik bir arada. Ayrıca burada yarışçılar ve hakemler de var. Rüzgâr rejimi de cabası. Bunların yanı sıra restoranların ve sosyal ortamın kalitesi de yüksek. Özetle Bodrum’un tüm özelliklerini ortaya koyduğunuzda bir numaralı bölge. Burası Doğu Akdeniz’in en önemli yelken merkezlerinden bir tanesi.

YARIŞ SEZONU EYLÜL-HAZİRAN ARASINDA

Bodrum merkez haline gelince dragon sayısı ve yarışçısı artar mı?

Ülkemizdeki dragon sayısının 12’den 15’e bile çıkması çok zor. Öncelikle dragon pahalı ve zor bir tekne tipi. Dragonda yarışabilecek yelkenci sayısının çok sınırlı olması da artışı zorlaştırıyor. Yani ülkemizdeki dragon sınıfı hem tekne hem de yelkenci anlamında artmayacağı için biz Bodrum’u dünyanın dragon merkezlerinden biri yapmak istiyoruz ki, buradaki dragon sayısı artsın. Bunun için de yarış kalitesi yüksek, eğlenceli yarışların yanı sıra dünya şampiyonası da yapmak gerekiyor. Bunları yapabilen bölgelerde yarışçı ve tekne sayısı otomatik olarak artıyor.

Dünyadan dragoncuların gelmesi için ne yapmak lazım?

Yurtdışından gelecek yelkencilerin Bodrum’da yarışabilmesi için iki yol var. Biri kendi tekneleriyle gelenlere tekne kışlama olanağı sağlamak ki, bunun için yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var. Diğeri de teknesini getiremeyecek olanlar için kiralık dragon sağlamak. Yani yeni dragonlar alınması gerekiyor. Bu da bir finansman meselesi ve ayrı bir organizasyon. Bunun için de girişimcilere ihtiyaç var. Örneğin, biz de gelecek sene TUR49 olarak İrlanda’ya Gold Cup’a gitmek istiyoruz. Orada tekne kiralayıp yarışmayı planlıyoruz. Bu dünyada böyle ve biz de bu sistemi burada uygulamak istiyoruz.

Senede kaç yarış düzenliyorsunuz?

Yarışlarımızı eylül-haziran arasında yapıyoruz. Sıcağın ve fiyatların yüksek olması sebebiyle temmuz ve ağustosta gelmiyoruz. Formatımız 10 ayaktan oluşuyor. Bu 10 ayaktan bir tanesi Piri Reis Kupası. Bu kupa ülkenin en eski kupası. 67 yıldır yapılıyor ve başka bir örneği yok. Bu geleneği devam ettiriyoruz. Bunun dışında 4 gün süren ve 10 yarıştan oluşan Türkiye Şampiyonası var. Buna Türkiye’nin “Grand Prix”si diyebiliriz; “open” dediğimiz uluslararası formatta. Bunun dışında Erol Kapkın Kupası var ki, bu da Piri Reis’ten sonra gelen en eski kupalardan biridir. Marmara Yelken Kulübü ile BAYK ortaklığında yapılıyor. Onu da burada devam ettiriyoruz. Diğerleri de iki günlük hafta sonu yarışlarından oluşuyor.

“BU SINIFIN HAYATINI KURTARDIK”

Bir hayli destek de alıyorsunuz.

İlk sene sağ olsun Erdem Ağan bize Ağanlar Tersanesi’nde yer verdi, ailece kucak açtılar. İkinci sene ise BAYK’ın kurucusu ve o dönemin Marina Müdürü Ömer Karacalar bize Milta Bodrum Marina’da yer verdi ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün (BAYK) bünyesinde yarışmaya başladık. Ona da saygımı göndermek isterim, Bodrum’da bizi toplaması çok güzel bir enerji yarattı. Dragon sayımız burada 12’ye kadar çıktı. İstediğimiz birlikteliği yaratmaya başladık. Aslında dragonları Bodrum’a getirerek bu sınıfın hayatını kurtardık diyebiliriz.

Sıradaki hedefiniz nedir?

Bodrum’a gelmemizin sebebi dragon sınıfını ayakta tutmak ve bu kültürü yaşatmaktı, bunu oturttuk. Bundan sonra Bodrum’un Doğu Akdeniz’de dünya dragoncuları için bir kamp ve yarış merkezi olmasını hedefliyoruz. Cannes, Mayorka gibi bölgeler dünyadaki dragoncular için bir merkez. Ama dünyadaki dragoncular da hep Fransa’da değil, farklı bölgelerde de yarışmak istiyorlar. Bodrum neden bunlardan biri olmasın! Bunun olması için aslında yıllardan beri uğraşıyoruz ve nihayet 2023’te yapılacak olan Dünya Dragon Şampiyonası’nı Bodrum’a getirebilmeyi sağladık.☸