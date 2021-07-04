Yacht Türkiye TEMMUZ 2021 – 185

20 ALESTA
Sirena Yachts, Trio Deniz, Jeanneau Tanıtım Günleri, Ferretti Yachts, Turquoise Yachts, Azimut Yachts, Riva Yacht, Tiwal, Contest Yachts, Yalıkavak Marina, Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, V Vakfı, Yuvam Dünya…
32 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…
40 SAAT
Maceraperest ve rekortmen Amerikalı kâşif Victor Vescovo’nun yeni seferi…
42 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, etkinlikler ve rüzgâr takvimi…
43 KILAVUZ
Konforun simgesi 10 lüks ve denizci katamaran…
56 KAPAK
İtalyan Columbus Yachts’ın Şubat ayında suyla buluşturduğu 50 metrelik megayatı K2…
66 KEŞİF
Yeni nesil gezi-balıkçı teknesi Smartliner Fisher 22…
68 SEVGİLİ TEKNEM
Yeniden üretilmeye başlanan ikonik yelkenli Swan 48’in Türkiye’deki ilk sahibi Olgun Yenersoy ile söyleştik…
78 TEKNE HAYATI
Hızlı bir kararla teknede yaşama geçiş yapan Koçuk Ailesi…
84 MAVİ TUTKU
Başarılı oyuncu Serhat Onat’ın denizci kişiliğine dair bilinmeyenler…
90 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, Göcek’in alarga keyfinin yanı sıra bölgedeki dertleri ve yenilikleri de yazdı…
100 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, en sevdiği marinaları kaleme aldı…
104 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Bodrum’da yaptığı seyri ve bölgeden son manzaraları anlattı…
110 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, deniz hayatına dair bir ütopya yazdı…
116 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, denizlerimizin ve kıyılarımızın geleceğine dair görüşlerini paylaştı…
118 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, deniz salyasını sualtında gözlemledi…
120 MAVİ VATAN
E. Amiral Cem Gürdeniz, Marmara Denizi’nin tahrip edilen ekosistemini yazdı…
124 ÇEVRE
Hidrobiyolog Levent Artüz’le müsilaj sorununu mercek altına aldık…
130 DENİZ HUKUKU
Avukat Murat Sümer, denizlerde kara kökenli kirlenmeye karşı oluşturulan hukuki çerçeveyi yazdı…
134 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, yazı dizisinde bu ay Kızılburun Batığı’nı anlattı…
136 TRAMOLA
29 Mayıs İstanbul’un Fethi Boğaz Kupası, Tolga Pamir, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, Erden Eruç, KiteMercedes by Bilge Öztürk, Rüzgâr Sörfü Slalom Milli Takımı, TYF Başkanı Özlem Akdurak…
142 TRAMOLA SÖYLEŞİ
10. Transquadra’ya katılmaya hazırlanan ilk Türk okyanus yarışı takımı…
144 TRAMOLA EKİP
Genç ve iddialı ekip Wings of Oz Racing Team…
148 DAVET
Denizcilik camiasının önde gelen isimleri Yacht Türkiye Yaza Merhaba Partisi’nde buluştu…
154 KİTAP
42 gezgin yazarın kaleme aldığı “Aynı Denizin Komşularıyız”…
160 OTOMOBİL
Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG, Suzuki SX4 S Cross Hibrit…
164 YAT MARKET