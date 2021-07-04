Yacht Türkiye TEMMUZ 2021 – 185

4 Temmuz 2021 / yorum yapılmamış

20 ALESTA

Sirena Yachts, Trio Deniz, Jeanneau Tanıtım Günleri, Ferretti Yachts, Turquoise Yachts, Azimut Yachts, Riva Yacht, Tiwal, Contest Yachts, Yalıkavak Marina, Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, V Vakfı, Yuvam Dünya…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

40 SAAT

Maceraperest ve rekortmen Amerikalı kâşif Victor Vescovo’nun yeni seferi…

42 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, etkinlikler ve rüzgâr takvimi…

43 KILAVUZ

Konforun simgesi 10 lüks ve denizci katamaran…

56 KAPAK

İtalyan Columbus Yachts’ın Şubat ayında suyla buluşturduğu 50 metrelik megayatı K2…

66 KEŞİF

Yeni nesil gezi-balıkçı teknesi Smartliner Fisher 22…

68 SEVGİLİ TEKNEM

Yeniden üretilmeye başlanan ikonik yelkenli Swan 48’in Türkiye’deki ilk sahibi Olgun Yenersoy ile söyleştik…

78 TEKNE HAYATI

Hızlı bir kararla teknede yaşama geçiş yapan Koçuk Ailesi…

84 MAVİ TUTKU

Başarılı oyuncu Serhat Onat’ın denizci kişiliğine dair bilinmeyenler…

90 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Göcek’in alarga keyfinin yanı sıra bölgedeki dertleri ve yenilikleri de yazdı…

100 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, en sevdiği marinaları   kaleme aldı…

104 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Bodrum’da yaptığı seyri ve bölgeden son manzaraları anlattı…

110 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, deniz hayatına dair bir ütopya yazdı…

116 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, denizlerimizin ve kıyılarımızın geleceğine dair görüşlerini paylaştı…

118 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, deniz salyasını sualtında gözlemledi…

120 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, Marmara Denizi’nin tahrip edilen ekosistemini yazdı…

124 ÇEVRE

Hidrobiyolog Levent Artüz’le müsilaj sorununu mercek altına aldık…

130 DENİZ HUKUKU

Avukat Murat Sümer, denizlerde kara kökenli kirlenmeye karşı oluşturulan hukuki çerçeveyi yazdı…

134 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, yazı dizisinde bu ay Kızılburun Batığı’nı anlattı…

136 TRAMOLA

29 Mayıs İstanbul’un Fethi Boğaz Kupası, Tolga Pamir, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, Erden Eruç, KiteMercedes by Bilge Öztürk, Rüzgâr Sörfü Slalom Milli Takımı, TYF Başkanı Özlem Akdurak…

142 TRAMOLA SÖYLEŞİ

10. Transquadra’ya katılmaya hazırlanan ilk Türk okyanus yarışı takımı…

144 TRAMOLA EKİP

Genç ve iddialı ekip Wings of Oz Racing Team…

148 DAVET

Denizcilik camiasının önde gelen isimleri Yacht Türkiye Yaza Merhaba Partisi’nde buluştu…

154 KİTAP

42 gezgin yazarın kaleme aldığı “Aynı Denizin Komşularıyız”…

160 OTOMOBİL

Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG, Suzuki SX4 S Cross Hibrit…

164 YAT MARKET

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