Merhaba yaz…

Biraz geç bir selam oldu farkındayım, ülkenin malum gündemi yüzünden bu sene yazı rötarlı karşıladık… Ama ne derler “geç olsun, güç olmasın”… Ve nihayetinde çok da güzel oldu her şey… Biz de bu güzel yaza yakışır bir dergi hazırladık. Yeni tekneler, teknolojik donanımlar, deniz oyuncakları, rota önerileri… Yani tatilde ihtiyacınız olacak her şey bu sayıda…

Editörümüz Pelin Özcanlı, Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Avusturalya’ya dünyadaki tüm üreticileri araştırarak enteresan deniz oyuncaklarını derledi. Birçoğu hydrofoil teknolojisine sahip bu oyuncaklarla bu yaz çok eğlenilecek…

Hakan Aygün, “Kikladlar’ın minik gizli hazineleri” başlığıyla pek bilinmeyen Levitha, Koufonissia ve Schinoussa adalarını gezdi ve komşu suları ziyaret edecek yatçılarımıza önerilerini yazdı. Prof. Dr. Talat Kırış, çok yakışıklı bir labrador olan yeni tekne arkadaşı Dagu’nun Gökova’daki ilk deniz macerasını kaleme aldı… Emir Kunt’un, deniz adabı ve yatçılık kültürü üzerine çok yerinde tespitlerde bulunduğu yazısında, yatçılara ve yetkililere uyarılar ile önemli çözüm önerileri var. Sualtı arkeolojisi alanında can alıcı yazılar yazan Mehmet Bezdan, Jeff Hakko ile alanında dünyanın en iyi üç koleksiyondan biri olarak gösterilen “Tarihi Dalgıç Malzemeleri” sergisini konuştu. Ruhat Ataözden, “Cumhuriyetimizin Divası” Müzeyyen Senar’ın tekne tutkusunu, denizci torunu Murat Senar’dan dinledi… Çiğdem Yurtsever, “Sevgili Teknem” sayfalarına bu ay, yaşayan efsane, “Son Süngerci” Mehmet Baş’ın tirhandili Aksona’yı taşıdı…

Kapağımızda İtalyan Wider Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük süperyatı, 49,56 metrelik Cecilia’yı görüyorsunuz. Test teknemiz de yine bir İtalyan tersanesinden, yeni nesil bir trawler olan Absolute Navetta 48… Daha fazla tekne, daha fazla denizcilik söyleşisi ve birbirinden ilginç haberleri, dolu dolu bir içerikle hazırladığımız yaz sayımızda okuyacaksınız…

Dergimiz Yacht Türkiye de 18 Haziran’da Boğaz’da verdiği davet ile “Yaza Merhaba” dedi. Keyifli geçen gecemize katılan herkese ve gönderdikleri mesajlar ile yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ediyorum…

Güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar, iyi tatiller…