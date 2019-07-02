Yacht Türkiye Haziran 2019 – 160

28 ALESTA

Absolute Yacht, Akdeniz Koruma Derneği, Taka Yacht Design, Sunreef Yachts, Nautor’s Swan, TYBA Yacht Charter Show, KRM Yacht, Tommaso Spadollini, Peugeot Design Lab, Boat Show Tuzla, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, TEPAI Vergi Sistemi, Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması, DYO, Ant Yapı…

38 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

44 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

45 KILAVUZ

Sezonda öne çıkan 14 Türk yapımı tekne…

56 YACHT TEST

Polonyalı Galeon Yachts’ın son modeli 640 FLY ile Tuzla açıklarında seyre çıktık…

62 KAPAK

Hollandalı tersane Royal Huisman’ın 56 metrelik ketch’i Aquarius, ilhamını 1930’ların yelkenli yatlarından alıyor…

70 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, 222 metrelik Triple Deuce’un gerçekliğini sorguluyor…

72 MAVİ YAŞAM

Medtronic Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Ayhan Öztürk’ün, geçen nisanda aldığı teknesi Sirena 58’e konuk olduk…

76 MAVİ TUTKU

İşadamı İshak Cerit’ten denizci yönünü ve üç teknesinin hikâyesini dinledik…

80 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Milli Mücadele’nin 100. yılına özel, STS Bodrum ile Samsun’a gerçekleştirdikleri seyirden notlar paylaştı…

88 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, Gazi’nin İzinde İstanbul’dan Samsun’a düzenlenen 100. Yıl Atatürk Rallisi filosuyla yaptığı coşkulu ve anlamlı deniz yolculuğunu yazdı…

94 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, denizcilerin Kurtuluş Savaşı’nın kaderini nasıl değiştirdiklerini anlattı…

96 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Gökova’da kalabalıktan uzak küçük, ıssız koyları yazdı…

102 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Gökova’da gerçekleştirilen Yacht Türkiye ekibi ve yazarları buluşmasını yazdı…

107 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, yazın ilk ayı için özel bir yazı kaleme aldı…

108 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird’ün kaptanı Ahmet N. Davran’dan seyir hikâyesinin merak edilenlerini aktararak yazı dizisini noktalıyor …

112 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Anadolu kıyılarında keşfedilen dünyanın en eski batığını yazdı…

114 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, küresel ısınmanın ağaçların hayatına nasıl etki ettiğini anlattı…

116 TRAMOLA

ERGO-MIYC Kış Trofesi, BAYK Kış Trofesi, Koç Topluluğu Spor Şenliği Yelken Yarışı, Göcek Yat Kulübü İlkbahar Yat Yarışları, BAU Bosphorus Sailing Cup 2019, Burgan Leasing International Sailing Cup, 470 Avrupa Şampiyonası, 2019 Finn Avrupa Şampiyonası…

122 TRAMOLA TARİH

Türk yatçıların 1980’de katıldığı ilk uluslararası yarışın hikâyesini Aydın Yurdum anlattı…

124 TRAMOLA EKİP

Kısa zamanda önemli dereceler elde eden Gökova Yelken Kulübü Takımı’nı skipper’ı Mahmut Saral’dan dinledik…

128 MARİNA

Ege ve Akdeniz’in en prestijli marinaları arasında bulunan Milta Bodrum Marina’nın sezonda sunduğu avantajlar ve ayrıcalıklar…

130 ETKİNLİK

Elle Decoration tarafından Nikki Beach Resort&Spa Bodrum’da düzenlenen ED Desiners’ Weekend’de seçkin isimler ağırlandı…

132 KİTAP

Uzun yıllar havacılık ve uzay teknolojisi alanında bilgisayar mühendisi olarak çalışan Peter Aughton’ın kitabı, büyük keşif seyahatlerinin hikâyelerini anlatıyor…

133 OTO

BMW X2 1.5 S Drive’ı ve Ford Tourneo Custom 2.0’ı test ettik…

135 YAT MARKET