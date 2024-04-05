Sezona hazır tekneler

Nisanla birlikte baharı karşılarken deniz sezonunu iple çekmeye başladığımız günlere giriyoruz. Başlıktaki “hazır tekne” ibaresini kapağımızda da gördünüz. Altını çizme nedenimizse son birkaç yıldır kolay kolay tekne bulunamaması. Pandemi dönemindeki o müthiş rüzgârla birlikte iki yıl sonrasına teslim edilmek üzere siparişlerin alındığına bile şahit oluyorduk. Bu yılın ilk çeyreğindeki boat show’lardan gözlemlediğimiz kadarıyla ibre bu anlamda biraz olumluya dönmüş bulunuyor. Biz de sezon öncesi satıcıların kapısını çalarak hemen teslim ya da sezona yetişebilecek tekneleri listeledik. Ayrıca yılın başından bu yana birçok markanın uyguladığı kampanyaları da araştırdık. Boyları 6 metreden 15 metreye değişen yelkenliden motoryata, RIB’den elektrikli tekneye 25 modeli bir araya getirdik. Fiyatlar 39 bin Euro ile 940 bin Euro arasında, yani her bütçeye uygun tekne bulmak mümkün…

Kapağımızdaki güzel ise Türkiye’de hayli ilgiyle karşılanan lüks İtalyan üretici Arcadia’nın 29 metrelik A96’sı. Cesur hatlarıyla denizle iç içe yaşam alanları sunan ve donanımında çevreci birçok özelliği barındıran yatın başlangıç fiyatı 9 milyon 900 bin Euro. Yakında Arcadia’ları sularımızda daha fazla göreceğiz çünkü A96’nın ilk iki gövdesi de Türkiye’den alıcı buldu. Megayat sayfalarımızın konuğu bir başka köklü İtalyan marka Canados’un 43 metrelik üç güverteli modeli Oceanic 143. Bu ödüllü yatın ilan edilen satış fiyatı da yaklaşık 25 milyon Euro. Test bölümümüzde bu ay bir yelkenli var. Yazarımız Alper Günoral’ın İstanbul Tuzla’da seyre çıktığı Fransız Dufour’un 12 metre boyuna rağmen kendinden büyük teknelerin konforunu sunan Dufour 41’inin başlangıç fiyatı ise 240 bin Euro civarında. Yani dosya konumuzda da belirttiğim gibi her bütçeye uygun tekne bulmak mümkün. Dergideki teknelerse sadece bunlarla sınırlı değil, Türk tersane Vicem’in son modeli Vicem 95’in detaylı anlatımıyla birlikte dünya sularındaki en yeni modelleri yine sayfalarımıza taşıdık…

Yazarlarımız da bu sayıda baharı karşılıyor. Miray Süleymanoğlu Öncü “bayram rotası” önerileriyle Fethiye ve Göcek’e; Deniz Kurt leziz yemeklerini anlattığı ada ülkesi Malta’ya; Tanıl Tuncel oldukça renkli bir nehir olan Kinabatangan’daki anılarını hatırlattığı yazısıyla uzak sulardan bir başka adaya, Borneo’ya götürüyor. Bünyamin Sürmeli, Cem Gürdeniz, Eralp Deliktaş, İnanç Işıl Yıldırım ve Mehmet Bezdan da merakla okuyacağınız konularla karşınızda…

İyi bir bahar geçirmeniz dileğiyle, keyifli okumalar…