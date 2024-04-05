Nisan 2024

Denizcilik dünyasında Nisan ayında olan biten tüm olaylar…

31 MART-2 NİSAN

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK

Ocak ayında başlayan ve Milta Bodrum Marina iş birliğinde düzenlenen trofe, yedi ayak sonunda tamamlanacak. www.bayk.org

3-7 NİSAN

INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW

Geçen sene 70 civarında katamaran ve trimaranın suda sergilendiği fuar, Fransa’da La Grande-Motte’de düzenleniyor. www.multicoque-online.com

5 NİSAN

MIYC TRI0 CUP III. AYAK

Bu sene ikinci defa düzenlenen, dördüncü ve son ayağı 19 Nisan’da yapılacak yarışa otuza yakın sporcu katılıyor. www.miyc.org

6-7 NİSAN

ENGİN SİLİ KUPASI

Yarış, 2020 yılında yaşamını yitiren Engin Sili’yi anma amaçlı düzenleniyor. www.istanbulyelken.org.tr

6-7 NİSAN

MIYC KIŞ TROFESİ IV. AYAK

Marmaris’te düzenlenen, yerli ve yabancı yarışçıların katıldığı 15 yaşındaki Kış Trofesi, altı ayakta tamamlanacak. Beşinci ayak ise 20-21 Nisan’da yapılacak. www.miyc.org

11-14 NİSAN

J/70 TENZOR KIŞ TROFESİ 5. AYAK

Bodrum’da gerçekleştirilen, J/70 yarış tekneleri arasında düzenlenen kupanın yeni ayağı koşulacak. www.tenzorcup.com

13-14 NİSAN

EAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK

Çeşme Marina iş birliğinde organize edilen trofenin sondan bir önceki ayağında 30 civarında tekne yarışacak. www.eayk.org

20-21 NİSAN

FERCO KOMODORLAR KUPASI

TAYK 2023 Trofesi’nin açılışını yapacak Ferco ana sponsorluğundaki yarış, Caddebostan-Adalar parkurunda yapılacak. www.tayk.org.tr

28 NİSAN

TYF SÜPERPAR SPORTSBOAT TROFESİ I. AYAK

İstanbul’da spor teknelerin yarıştığı dokuz ayaklı trofe, Ekim ayında sona erecek. www.sportsboatturkiye.org