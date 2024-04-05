Nisan 2024

Denizcilik dünyasında Nisan ayında olan biten tüm olaylar…
31 MART-2 NİSAN
SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK
Ocak ayında başlayan ve Milta Bodrum Marina iş birliğinde düzenlenen trofe, yedi ayak sonunda tamamlanacak. www.bayk.org
3-7 NİSAN
INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW
Geçen sene 70 civarında katamaran ve trimaranın suda sergilendiği fuar, Fransa’da La Grande-Motte’de düzenleniyor. www.multicoque-online.com
5 NİSAN
MIYC TRI0 CUP III. AYAK
Bu sene ikinci defa düzenlenen, dördüncü ve son ayağı 19 Nisan’da yapılacak yarışa otuza yakın sporcu katılıyor. www.miyc.org
6-7 NİSAN
ENGİN SİLİ KUPASI
Yarış, 2020 yılında yaşamını yitiren Engin Sili’yi anma amaçlı düzenleniyor. www.istanbulyelken.org.tr
6-7 NİSAN
MIYC KIŞ TROFESİ IV. AYAK
Marmaris’te düzenlenen, yerli ve yabancı yarışçıların katıldığı 15 yaşındaki Kış Trofesi, altı ayakta tamamlanacak. Beşinci ayak ise 20-21 Nisan’da yapılacak. www.miyc.org
11-14 NİSAN
J/70 TENZOR KIŞ TROFESİ 5. AYAK
Bodrum’da gerçekleştirilen, J/70 yarış tekneleri arasında düzenlenen kupanın yeni ayağı koşulacak. www.tenzorcup.com
13-14 NİSAN
EAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK
Çeşme Marina iş birliğinde organize edilen trofenin sondan bir önceki ayağında 30 civarında tekne yarışacak. www.eayk.org
20-21 NİSAN
FERCO KOMODORLAR KUPASI
TAYK 2023 Trofesi’nin açılışını yapacak Ferco ana sponsorluğundaki yarış, Caddebostan-Adalar parkurunda yapılacak. www.tayk.org.tr
28 NİSAN
TYF SÜPERPAR SPORTSBOAT TROFESİ I. AYAK
İstanbul’da spor teknelerin yarıştığı dokuz ayaklı trofe, Ekim ayında sona erecek. www.sportsboatturkiye.org