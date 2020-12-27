Denizciler için üç telefon

Denizciler artık navigasyon ve hava durumu uygulamaları için akıllı telefonlarını kullanırken, tekne içindeki pek çok akıllı uygulamayı da akıllı telefonlarla takip etmek mümkün hale geldi. Hatta teknenin çalınmasına karşı kurulan alarm sistemleri, teknenin izinsiz hareket ettirilmesi gibi durumlara karşı uyarılar da yine akıllı telefonlarla çalışıyor. Biz de denizci dostlarımız için üç farklı telefon modelini inceledik.

Huawei Y6

Huawei’nin orta segmentteki telefonu Y6, aslında güçlü donanımları ve yetenekleriyle fiyat performans açısından çok beğenilen bir telefon serisi olarak hayatına devam ediyor.

6.09″ damla çentikli HD+ ekranda navigasyon haritalarını geniş geniş incelemek mümkünken %87 ekran / gövde oranına sahip olan bu geniş ekranda aynı zamanda videolarınız, fotoğraflarınız ve favori kitaplarınız için çok daha fazla alan bulacaksınız. Huawei Y6 ayrıca gözlere zarar veren zararlı mavi ışığı engeller ve TÜV sertifikasına sahiptir.

Huawei Y6’daki 8MP ön kamera, ekran ışığı destekli bir ön flaş tonlama ışığı olan gelişmiş bir Selfie Tonlama Flaşı 2.0 ile eşleştirildi. Bu da düşük ışık koşullarında bile gerçek, doğal ve doğru bir portre çekmenizi sağlıyor.

13 MP arka kamera ise geniş f/1.8 diyafram açıklığı, düşük ışıkta yaptığınız çekimlerinizde kaliteyi ve netliği artırmak için %50 daha fazla ışık sağlar.

Huawei Y6, daha güçlü bas efektleriyle 6 db ek ses sağlar. Yani evde müzik dinlerken, arkadaşlarla parti yaparken veya plajda keyfinize bakarken kişisel taşınabilir hoparlörünüz gibidir. Ayrıca, kulaklık olmadan dinlenebilen dahili bir FM radyosu da bulundurur.

12 nm yonga seti ve 2 + 32 GB genişletilebilir HUAWEI Y6’ın geniş belleği, tüm içeriğinizi kaydedebilir ve sorunsuzca çoklu görev yapabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca, akıllı batarya optimizasyonu ile 3020 mAh bataryaya sahiptir. Yazılım ve donanım siteminin uyumu sayesinde gün boyu kullanım sağlayabilir.

Huawei P40 Pro

Huawei’nin üst segment modeli olan Huawei P40 Pro, yapay zeka yetenekleri ve güçlü donanımıyla beğeni toplayan bir telefon. Özellikle fotoğrafçılık konusundaki yetenekleri, Huwei P40 Pro’yu neredeyse profesyonel bir fotoğraf kamerası seviyesine taşıyor.

Her yanı kavisli olan bu ekran bizlere 6.58 inç büyüklüğünde görüntü sağlıyor ve 2640×1200 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Ekran panelinin OLED olması görüntü performansı için büyük artı sağlarken, aynı zamanda ekran tazeleme hızının da 90Hz olduğunu belirtelim.

7nm+ mimarisine sahip Kirin 990 5G işlemcisini kalbinde taşıyan P40 Pro, 2 adet 2.86 GHz frekanslı Cortex-A76 çekirdeklerine ek olarak 2 adet 2.36 GHz frekanslı Cortex-A76 performans odaklı çekirdekleri ve 4 adet 1.95 GHz frekanslı enerji verimliliği sağlayan Cortex-A55 çekirdek sahibi.

Tasarıma yönelik son olarak Huawei P40 Pro’nun IP68 sertifikasına sahip olduğunu ve bu sayede suya dayanıklı yapıda tasarlandığını söyleyelim.

OPPO Reno 2Z

OPPO Reno 2Z, OPPO’nun diğer modelleri gibi oldukça ince bir işçilik ve kaliteli malzeme ile geliştirilen bir telefon olmuş. Her ne kadar bu model orta segmentin bir üyesi olsa da, açıkçası verdiği his premium seviyede, üst segment bir amiral gemisi statüsünde diyebiliriz.

OPPO Reno 2Z, kenarlara doğru kavisli hatlarıyla ele oturan yapısıyla kullanımı rahat bir telefon. Kenar çerçeveleri metalik yapıda, ön ve arka yüzeyler de Corning Gorilla Glass 5 ile korumalı.

Daha önceki Reno modellerinden de aşina olduğumuz gibi Reno2 Z’nin de üst tarafında gizli bir pop-up kamera yer alıyor. Kamerayı bu şekilde kullanarak ekranı bir delik veya çentik alanıyla meşgul etmemeyi tercih eden OPPO, pop-up kamerayı oldukça güzel işlemiş. 16 MP çözünürlüğünde selfie fotoğraflar çekebilen ön kamera, ayrıca fotoğraf veya video çekerken gerçek zamanlı bokeh efekti de uygulayabiliyor. Böylece selfie fotoğraflarınızda veya videolarınızda çevrenizi bulanıklaştırarak kendinizi ön plana çıkartabiliyorsunuz.

Motorize yapısıyla yuvasından oldukça hızlı çıkarak hazır hale gelen pop-up kamera, çevresindeki RGB ışık efektleriyle de farklılık kazanıyor.

Reno 2Z’nin ekranı 6.53 inç büyüklüğünde. Böylece büyük bir görüntü alanı sunan telefon, ince kenar çerçevelerinin kullanılmış olmasıyla da bu alanı arttırıyor.