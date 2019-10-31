Çevre dostu hibrit filo hazır

Zero Emission Institute, 11 yıldır sürdürdüğü hibrit elektrikli deniz araçları üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Türk firma, konuyla ilgili ilk defa 6 yıl önce bir demo tekne sunumu yapmıştı. Bugün ise geliştirdiği çevre dostu uygulamalarla inşa ettiği toplam 16 adet farklı boya ve işlevlere sahip bir filoyla Aralık ayında lansmana hazırlanıyor. Firma yetkilileri geliştirmiş olduğu sistemle donattığı ürünlerinden iki tanesinin Almanya’ya satıldığını ve Kasım ayında sevkiyatın yapılacağını da açıkladı. Zero Emission Institute tasarımı uygulama ikinci el, ticari ve özel tüm kategori teknelerde uygulanabiliyor. www.zeroems.com