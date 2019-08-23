Kikladlar’ın “uydu adacıkları” ve saklanmalık korsan koyları

ANTİPAROS, POLİAGOS, POLLONİA, KLEFTİKO

Kikladlar’da tek bir liman polisinin ve marketin bulunmadığı adalara yolculuğumuz, “Ay üssü Alfa” tadındaki “uydu adacıklar”la sürüyor. Levitha-Koufonissia-Schinoussa üçlemesinin devamı da keyifli oldu. Santorini ve Mikonos’un yerini almaya başlayan Paros’un “uydu”su Antiparos, Ege’nin en fazla güzel koyunu barındıran Milos’un “uydu”su Poliagos, yine Milos’un “Gümüşlük”ü Pollonia ve nihayetinde delikli taşlarıyla ünlü efsanevi Kleftiko’suyla Nirvana’ya ulaştık. Mazot-su ikmali için mecburen girmemize rağmen, tanıştığımıza şükrettiğimiz Milos’un chora’sı sempatik Adamas’ta soluklandık. Siz bu satırları okurken de, turkuaz denizlerde “swimtrekking”e devam edip, balıklarla dans ettiğimiz alargalara uğradığımız Kikladlar seferimizin, “yelkenlimizi yunuslarla yarıştırma” kısmını yazıya dökmekle iştigal ediyor olacağım.

Bizim aile mürettebatı, “swimtrek”çidir. Sadece güzel restoran veya mazot-su için limanlara girildiğinde bile suratlar genelde asılır. Geçen yaz, Okluk’ta iskelede bile, denizi bulanık ve kirli bulup, tekneden dışarı çıkmayacak kadar şımardılar diyeyim de, gerisini siz anlayın! Durum böyle olunca “Baba, tüm aile yorgun olduğunda dümen tutan kişidir” düsturuna ek olarak, bendeniz, turkuaz-zümrüt-cam göbeği koylar bulup, su kanosundan şnorkele, paletli uzun mesafe yüzüşlerinden mağara keşiflerine kadar uzanan bir “swimtrekking” maratonu yaratmak zorunda olan kişiyim de. Eğer bizim kafadaysanız, yolunuzu Antiparos’a düşürmeniz de kaçınılmaz oluyor. Devamı Ağustos 2019 sayımızda…