50. Yılında Volkwagen Golf R-Line

Bu hafta yanımızda Volkswagen’in en çok satan modeli Golf var. Ayrıca bu yıl Golf’ün 50. yılı. Segmentinin yaratıcılarından bir tanesi olan olan Golf, 50. yıldönümünü yenilenen bir yüz, geliştirilmiş özellikler, artırılmış standart donanımlar ve yepyeni bilgi eğlence sistemleri yenilendi. Dünyanın en çok tercih edilen hatchback modellerinden bir tanesi haline gelen Golf’ün 1974 yılında başlayan serüveni, dünya genelinde 37 milyonun üzerinde satış adedi ve elde edilen sayısız ödüllerle aslında tam bir başarı hikayesi. Videomuzdaki Kristal Buz Mavisi sportif R-Line donanım seviyesinde ise, 17 inç “Coventry” alüminyum alaşım jantlar, R-Line özel tasarım ön ve arka tamponlar, spor süspansiyonlar, sürüş profil seçimi, progresif direksiyon sistemi, Alcantara “ArtVelours” koltuk döşemesi, koltuğa entegre başlıklı ve ekstra yan destekli “Premium Sports” ön koltuklar, siyah tavan döşemesi ve fırçalanmış paslanmaz çelik spor pedallar bulunuyor. Golf severler bu tip detaylara dikkat ediyor ve otoyollarda eğer bir Golf görüyorsak bunların çoğu R-Line işte. Murat Öksüz Golf efsanesinin son modelini sizin için inceledi.