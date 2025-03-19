Çinli marka BYD Seal U DM-i Plug-in

Otomobil gazeteciliğinin duayeni Hırant Kasapoğlu ve otomobil editörü Murat Öksüz bu videoda, kendisinden çok söz ettiren Çinli BYD markasının, en çok satması beklenen Seal U DM-i modelini inceliyor. BYD’nin çok fazla merak uyandırmasının bir nedeni, Türkiye’de bir fabrika yatırımı yapacak olması ve bu yatırımdan dolayı bir teşvik de almış olması. BYD’nin Türkiye pazarında ilk etapta 6 modeli var. Bunlardan 5’i tam elektrikli. Seal U DM-i ise Plug-in Hybrid teknolojili, yani hem benzinli, hem de elektrikli motorlarını bir arada barındıran şarj edilebilir bir model. Bu özelliğiyle diğer, saf elektrikli kardeşlerinden, fakat markanın da Türkiye’de en fazla, bu hibrit modeli satması bekleniyor. Peki bu yatırımdan dolayı alınan özel teşvik nedir? Alıcılara ne sağlayacak yada ne kârları olacak?