Efsanevi Mustang Ruhu Ama Elektrikli | Ford Mustang Mach E 

Ford’un %100 elektrikli, sıfır emisyonlu sürüş sağlamak için sıfırdan geliştirdiği ilk seri üretim otomobil olan, efsanevi Mustang ruhunu koruyan Mustang Mach-E, Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunulmuştu. Biz dergilerimiz için daha önce bu otomobili incelemiştik. Ama şimdi bir de videosunu çekip anlatlamk istedik. Binek segmentinde Ford’un ilk elektrikli aracı olan Mustang Mach-E, şirketin elektrifikasyon stratejisi kapsamında önümüzdeki dönemde sunacağı diğer premium elektrikli araçların da habercisi oldu. Murat Öksüz’ün incelemesi…