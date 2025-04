Elektrikli Mini Countryman SE ALL4 – Tarihin En Büyük En Ağır Mini’si

Markanın ilk dört tekerlekten çekişli, elektrikli SUV’u pek de mini değil aslında, yani buradan baktığımızda böyle gözüküyor. Countryman ilk olarak 2010 yılında compact bir crossover olarak piyasaya sürüldü (SUV’de diyebiliriz) ve o günden itibaren büyük ilgi gördü. 2014 yılında makyajlandı ki bu makyajla gelen özellikler kullancılar tarafından çok beğenildi. İkinci nesil ise 2017 yılında daha bir dijital olarak çıktı karşımıza. İkinci nesil ise 2020 yılında makyaklajlandı ve otomobillerin elektriklenmesinden sonra 2023 yılında ise şu an yanımızda olan üçüncü jenerasyon geldi. Otomobilde de farklı bir şehirli tarzı arayanlar her zaman Mini’ye yönelmiştir. Biraz daha büyük hatta aile aracı olsun, e biraz da güçlü olup her tür yolda gitmesini isteyenler için Countrman ilk akla gelen modellerden bir tanesi. Murat Öksüz anlattı.