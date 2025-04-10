Her Zaman Fırtına Gibi | Yeni Volvo XC90 T8’i İnceledik 

Sunduğu “konfor” ile öne çıkan, yedi koltuklu premium SUV modeli XC90, aynı zamanda yollardaki güvenli otomobillerden biri olarak tanınıyor. XC90’ın plug-in hybrid versiyonu, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreden elektrikli menzil sunarak, her zaman B planı sunan rahat bir elektrikli sürüş deneyimi sağlıyor. Bu özellik birçok sürücünün günlük seyahatini sıfır egzoz emisyonu ile tamamlamasını mümkün kılıyor. Ayrıca Volvo Cars’ın verilerine göre sürücüler, en yeni plug-in hybrid Volvo modellerinde kat ettikleri toplam mesafenin yaklaşık yarısını sadece elektrik gücüyle tamamlıyor.

Yeni ve daha modern dış tasarım, XC90’ın görünümünü daha da güçlü hale getiriyor. Bu tasarım, Volvo Cars’ın tamamen elektrikli otomobil üreticisi olma yolundaki vizyonunu yansıtırken, markanın diğer yeni, tamamen elektrikli modellerine de atıfta bulunuyor. Yenilenen iç mekân, yeni EX90 ve EX30 modellerinde görülen kullanıcı deneyimlerini yeni XC90’a taşımış gözüküyor.

2025 model SUV XC90, tamamen yeni nesil olarak karşımıza çıkmıyor. Bunun yerine küçük değişiklikler alan makyajlanmış bir model.

XC90, genel anlamıyla önceki jenerasyonlarla benzer bir tasarım taşıyor. Örneğin LED farlarının güncellendiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda ızgara yenilenmiş ve ön tamponda değişiklikler yapılmış. Arka tarafta herkesin bildiği şekil korunmuş ancak ışık düzeni değiştirilmiş. Mesela Thor çekici şeklindeki ön farlar yine göze çarpıyor ama artık daha teknolojik ve daha güçlü.

Volvo XC90; 4953 mm uzunluğa, 1923 mm genişliğe, 1771 mm yüksekliğe ve 2984 mm aks mesafesine sahip. 7 kişilik ferah bir yaşam alanı sunan modelin 680 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1874 litreye kadar çıkarılabiliyor. Tüm detaylar videomuzda…