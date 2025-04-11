Tezmarin Tekne Tanıtım Günleri başlıyor

Tezmarin, temsilciliğini üstlendiği markaların modellerini deniz tutkunları ile Setur Kalamış & Fenerbahçe Marina’da 6 gün sürecek Tekne Tanıtım Günleri’nde buluşturuyor. 16-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikte yelkenli, motorlu, katamaran, bot ve motorlu teknelerden oluşan 11 farklı model görülebilecek. Lagoon 43, Beneteau First 30 ve Wellcraft 38 modelleri, Türkiye’de ilk kez bu etkinlikte yer alacak. Tezmarin Tekne Tanıtım Günleri süresince, sergilenen teknelere özel avantajlı tekliflerden faydalanma fırsatı da sunulacak. Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için [email protected] adresinden Tezmarin ile iletişime geçilebilir. www.tezmarin.com www.ikincieltekne.com

SERGİLENEN TEKNELER

· Lagoon 43

· Beneteau First 30

· Wellcraft 38

· Beneteau Antares 12

· Pardo 43

· BWA 28 Sport

· Beneteau Oceanis Yacht 54

· Beneteau Oceanis 51

· Beneteau Swift Trawler 48

· Beneteau Swift Trawler 41

· Beneteau Antares 11