Kuzey Ege’den üç öneri: Oinoussa, Limnos, Halkidiki

Sakız’ın kuzeydoğusundan Türkiye’ye doğru el uzatan, yorgun yelkenciye güneyinde bembeyaz kum üzerinde, birbirinden korunaklı koylar veren Oinoussa… Ege Adaları arasındaki favorim Limnos… Ve bileği Selanik’te olan bir el gibi Ege’ye uzan Halkidiki…

Bu ay dergi gezi temalı olacakmış, editörümüz herhalde sizin ağzınızı sulandırmak istedi. Ben de biraz katkı yapayım dedim ama o kadar çok gidilecek yer var ki (sadece Ege’de), dergi bir yılını geziye ayırsa yetmez. Yaz tatilinize sıkıştırılmış, daha önce yaptığım bir “rotacık” çizeyim. Bu rota İzmir hizasında başlıyor. “Yukarıdan”da “aşağıdan”da gelecekler küçük bir Kuzey Ege turuna Oinoussa’dan başlayacaklar (Türkçe adı Koyun Adaları, ne yazık ki cömertçe komşuya hibe ettiğimiz adaların Türkçe isimleriyle avunuyoruz). Devamı Ağustos 2019 sayımızda…