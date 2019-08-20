Denizlerin en gizemli rotası MAVİ YOLCULUK

Mavi yolculuk, bakmasını değil görmesini bilenler için, sadece Anadolu’nun değil bütün Ege’nin ve Akdeniz’in tarihini görmek, anlamak, hatta on binlerce yıl sonra da olsa yeniden yaşamaktır.

Yukarıdaki satırlar, YACHT Türkiye taifesinin kimselere çaktırmadan kendi aralarında iki kelam etmeleri için oluşturulmuş whatsapp grubunda, Ali (Boratav) Reis ile aramızdaki kısa yazışmadan alındı. Dışarıdan bakana Dışişleri Bakanlığı’nın şifreli telgraflarından (Kripo) tümceler gibi gelebilir ki değildir. O satırlar, Ali Reis’in “muhteşem” kitabı “Mavi Yolculuk Rehberi”1 hakkındaki yazışmamızda, iki kelime ile Mavi Yolculuk diye bilinen, dünyada eşi, benzeri bulunmayan tekne seyrinin yapıldığı Anadolu kıyılarının perişan halini anlatıyor.

MAVİ YOLCULUK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

Çoğu insan, ki Türklerin çok daha da çoğu, “Kelle gezdirir.” Yine kripto gibi oldu değil mi? Kısaca açıklamak gerekirse, “gezdiği, dolaştığı yerler hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Olmaya çalışmayı da zaman kaybı, gereksiz bir uğraş olarak görür.” Türklerin “Mavi Yolculuk”a yaklaşımı da farklı değildir. Devamı Ağustos 2109 sayımızda…