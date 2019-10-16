PLANET OKYANUS -1

Küresel Isınma, buzların erimesi, deniz seviyesinin yükselerek adını bile bilmediğimiz uzak ada ülkelerinin haritalardan silinme tehlikesi bize çok uzakta gibi ise de Dünyamızın bir okyanus dünyası olduğunu ve okyanuslarda olan her şeyin, uzak da olsak bizi etkileyeceğini unutmayalım…

Küçük Çatı’da üç tekne batı koycuğunun köşesine sokulmuş, örümcek gibi her tarafa bağlandık. Akşama doğru kuzeydoğuya yön değiştirip yağmurla bindirecek 30 küsur knot’lık -meteonun fırtınamsı dediği- rüzgârı bekliyoruz. Gökova’da her tekne bir kuytuya sığınmış gibi.

Elimde telefonla vakit geçirirken 16 yaşındaki İsveçli aktivist genç kız Greta Thunberg ekrana çıkıyor. Greta, iklim değişikliğine dikkat çekmek için uçakla seyahat etmiyor. Güneş panelleri ve sualtı türbinleriyle donatılmış sıfır karbon emisyo, tamamen çevre dostu bir yelkenliyle, kendisi dahil 4 kişilik bir ekiple New York’a yelken bastı. New York’ta kendisiyle talk show’da yapılan söyleşide planetimizin çok ciddi olan derdini dile getirirken, “Büyükler, ben felaketi nasılsa göremeyeceğim, ‘screw it’ (nazikçesi boş ver) zihniyetinde ama biz hayat sürecimizde içinde olacağız” diyor. Çok bilgili ve güzel konuşmasıyla takip etmemize değer bir genç. Şu veya bu duruma farkındalık için, zor olduğunu düşündükleri şeyleri yapıp haber olanların ötesinde, aktivistliğinin altını konusunun geniş bilgisiyle doldurduğu için…

Denizlerdeki şartların değiştiğini kendi yaşam sürem içinde görmekteyim. Ulusların “büyüme” yarışından vazgeçip bu gidişi durdurabilecek bir değişiklik yapabileceğine benim güvenim yok, umarım yanılırım. Benim yegâne ümidim, dünyamız daha önce de tekrarlanan buzul çağları geçirmişti, son buzul erimesiyle okyanuslar 150 m kadar yükselmişti, belki bu sefer de kendini toparlar ama o ihtiyar yuvarlağın üzerinde nasıl bir hayat, bizim cinsimizden geriye ne kalır işte sual bu!

Son yılların çevre araştırmaları Dünyamızın içinde bulunduğu zor durumu çarpıcı bir şekilde yüzümüze vuruyor. “Küresel Isınma” Dünyamızın ısınması, buzların erimesi, deniz seviyesinin yükselerek adını bile bilmediğimiz uzak ada ülkelerinin haritalardan silinme tehlikesi bize çok uzakta gibi ise de Dünyamızın bir okyanus dünyası olduğunu ve okyanuslarda olan her şeyin, uzak da olsak bizi etkileyeceğini unutmayalım. Her gün medyada, Grönland’da rekor ısınmadan, kopan devasa buzul kütlesi, Bahamalar’ı altüst eden süper hurricane Dorian’a kadar haberler karşımıza çıkmakta. Bu haberlere “ooo”, “wov”, “yazık” demenin ötesinde ilgimiz varsa, okyanuslar hakkında biraz daha bilgimiz olsa iyi olur. Ben iklim değişikliği üzerinde bilgilenmenizi size bırakıp okyanuslara döneyim. Devamı Ekim 2019 sayımızda…