STS Bodrum ile deniz üstünde sohbetler

STS Bodrum Okul Gemisi, farklı bir mavi yolculuğa çıktı. Yolcuları alanında uzman isimler ve akademisyenlerdi. Bu seyir STS Bodrum ile daha sonra yapılması planlanan turların bir provası idi. Tipik bir mavi turun ötesinde, özel ilgileri olan insanlar grubu eminim turdan, güneş, denizden fazla bir şeyler alarak dönecektir. Bizim kıyılar mavi deniz, güzel koylar, lokantalar dışında çok zengin tarih ve folklor sunuyor…

Bayram kalabalığı ve sıcakların tavan yaptığı günlerde, herkesin tersine bir aylığına denizden kaçıp, evde tatile çıktım, “tatilimin” sonlarındayım, artık denize dönmek için kaşınıyorum. Yücel Abi’den (Köyağası) telefon: “Tanıl, STS Bodrum yarın bir haftalık enteresan bir seyre çıkacak, gelebilir misin?” Ben de zaten denize çıkmak için gün sayıyorum, bizim eski mahalleden de iki yıldır uzağım. “Tabii Abi, gelmez miyim, tekne nerede? Ve saat kaçta?” Ertesi gün, çantamı alıp çifte maskeyle minibüse atladım.

Her seyir öncesi olduğu gibi son dakika koşuşturmalarıyla Bodrum limanından palamarları çözdük. İlk etap benim en aşağı 15 kere ziyaret ettiğim favori limanlarımdan Knidos.

Devamı Ekim 2021 sayımızda.