ÜST DÜZEY GEZGİN Oceanis Yacht 54

Fransız Benetau’nun Oceanis Yacht serisinde yer alan Oceanis 62’nin küçük kızkardeşi Oceanis Yacht 54, markanın inovasyonda ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Öte yandan filonun şıklık, lüks, yerleşim ve performans gibi istikrarlı özelliklerinin bu yelkenlide de korunduğunu görüyoruz.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar NICOLAS CLARIS, GILLES MARTIN-RAGET

Lüks tek gövdeli yelkenli yat tercih edenler arasında Oceanis filosunun popülaritesi ortada. Deneyim kazandıkça gözünü daha ileri bir modele diken tutkulu ve standartları yüksek denizciler kadar yeni ve hevesli yelkenciler de seriyi ilgiyle takip ediyor. Bu ay incelemeye aldığımız Oceanis Yacht 54 de dalga ve rüzgâr âşıklarının yakın markajına girmiş bir tekne.

Teknenin gövdesi America’s Cup için tekne tasarlayan ve Beneteau First Yacht 53 dizaynıyla da dikkatleri çeken Roberto Biscontini’nin imzasını taşıyor. Güverte ve iç tasarımında ise Lorenzo Argento adını görüyoruz. 17 metre uzunluğundaki Oceanis Yacht 54’ün optimize edilmiş kokpiti ile yeni nesil kolay yelken seyrinde çığır açtığı vurgulanıyor.

Gezi sınıfı yelkenli yatlar arasında, seyir deneyiminin adrenalinini konforla harmanlayarak bir adım öne çıkan Oceanis filosunun bu “yeni nesil kolay kullanılabilen” modelinin tasarımında ve lüks özelliklerinde Oceanis standartlarına sadık kalınarak kullanılan malzemelere daha fazla odaklanılmış. Şimdi gövdeden başlayarak keşfimizi detaylandıralım. Devamı Şubat 2021 sayımızda.