America’s Cup yaklaşırken Prada Cup’ta kaza

Yılın heyecanla beklenen en büyük organizasyonlarından biri olan 36. America’s Cup, 6-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak büyük yarıştan önce düzenlenen seri yarışlar da anbean gerilim ve heyecan içinde geçiyor.

ünyanın en büyük yat yarışlarından biri olan America’s Cup, uluslararası spor arenasının en köklü trofelerinden biri. Geçmişi 1851 yılına dek gidiyor. Tabii yüzyıllar geçerken, dünya değiştiğinden, yeni kurallar ve yönetmeliklerle dönüşerek devleşen bir organizasyon haline gelmiş. Bugün America’s Cup’ta değil kazanmak, yarışmak bile büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Katılan tekneler zorlu etaplarda ve parkurlarda yaşanabilecek her türlü senaryoya karşı hazırlıklılar. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde takımların üstündeki baskı ve stresi tahmin etmek zor değil. Hepsi kazanmak istiyor ve buna göre stratejilerini büyük bir titizlikle kurguluyorlar. Ne var ki, formatı gereği her an sürprizlere gebe bir mücadele bu.

PATRIOT ALABORA OLDU

Geçen senenin Aralık ayında America’s Cup World Series Auckland yarışlarıyla başlayan ve Prada sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe Auckland, Yeni Zellanda ev sahipliği yapıyor. Emirates Team New Zealand’ın kazandığı Aralık 2020 yarışlarının ardından, America’s Cup takipçileri 15 Ocak’ta başlayan Prada Cup Challenger Selection Series’i bitiş tarihi 22 Şubat’a dek soluklarını tutarak izliyor.

Yarışın üçüncü gününde son yarışta herkesi tedirgin eden büyük bir kaza yaşandı. American Magic takımının teknesi Patriot, yüksek riskli bir manevrayla suya giriş yaptı ve alabora oldu. Batma tehlikesini kıl payı atlatan Patriot’ın kurtarma çalışmalarına bölgenin sahil güvenlik güçleri, organizasyon komitesi ve diğer üç takım destek verdi. Tekne, hasar tespiti ve bakım-onarım işlemleri için kızağa alındı. Bu tatsız olaydan sonra yarış programı revize edildi. Mühendislik harikası, tek gövdeli AC75’ler ile verilen mücadelede dengelerin nasıl değişeceğini birlikte izleyeceğiz. ☸

