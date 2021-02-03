DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın aktif bir üyesi olan Sanko Enerji, sponsor olduğu TURMEPA I teknesi ile Göcek’te, 1.059 tekneden 611 bin litre atık topladı. 3 bin 400 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer miktara denk gelen bu atıkları toplanması ile yaklaşık 5 milyon litre deniz suyu temiz kaldı. Yapılan çalışma; Temiz ve Sıhhi koşullar, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam ve Karadaki Yaşam başlıkları altında raporlandı. Rapora göre; TURMEPA atık alım tekneleri yerinde hizmet verdiği için teknelerin arıtma tesislerine gitmelerine gerek kalmıyor. Böylece, her bir teknenin atık suları arıtmak amacıyla tesislere giderken oluşturacağı trafiğin ve harcayacağı yakıt nedeniyle oluşacak karbon salınımının önüne geçiliyor. Önemli bir canlı çeşitliliğine sahip Fethiye-Göcek bölgesinde ise deniz kaplumbağası, 13 tür deniz algi, üç tür deniz çayırı, 35 tür balık, 134 tür kuş, 17 tür memeli ve şişe burunlu yunuslar yaşamını devam ettiriyor. Sanko Enerji, dokuz yıldır sponsor olduğu TURMEPA I teknesiyle, yaz sezonunda bir haftada 25 bin 520 deniz aracının görüldüğü Göcek koylarının mavi kalması için çalışmaya devam ediyor.

www.turmepa.org.tr