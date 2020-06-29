100. gövdesi suya indi

Amerikalı lüks katamaran markası Aquila’nın 13 metrelik modeli Aquila 44’ün 100. gövdesi denize indirildi. Aquila Ürün Geliştirme Başkanı Lex Raas, “Global dağıtım, Aquila 44’ün hızlı büyümesi için kilit önem taşıyor. Britanya Virjin Adaları’nda bulunan büyük bir charter filosuna sahip Marina Max Vacations da dahil, dünya çapında 20’den fazla ülkede Aquila 44 görebilirsiniz. Yüzlerce gövde de yeni ailesiyle tanışmak için Hong Kong’a gidecek” dedi. Sadece montaj ile test işlemleri kalan modellerin bu yıl sergilenmesi bekleniyor. www.tezmarin.com





