Nuova Jolly botları Türkiye’de

1961 yılında Ailleo Domenico tarafından Milano yakınlarındaki Bussero bölgesinde kurulan Nuova Jolly, bugün 10 bin metrekare kapalı alana ve gelişmiş teknolojiye sahip büyük bir tersane olarak yoluna devam ediyor. İtalya’nın en büyük şişme bot üreticilerinden biri olan marka, bugün Prince Open, Prince Cabin ve NJ serileri için 5 metreden 13 metreye farklı modellerde şişme bot üretiyor. Firma Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’daki temsilcilik ağına geçtiğimiz aylarda Türkiye’yi de ekledi. Yeni NJ 700 Se@fish Trolling modeli başta sportif balıkçılık olmak üzere, yedekleme ve günlük kullanım için tasarlandı. 7 metrelik şişme bota geniş çaplı elektronik donanım yerleştirilebiliyor. Botun dikkat çeken diğer donanımları ise; 2 metreye kadar olta kamışı saklama bölmeleri, elektrikli rüzgârlık cam ve katlanabilir yüzme merdiveni. Şık dizaynı, derin V gövdesi ve ergonomik yapısı sayesinde yüksek performans sağlayan bot; günübirlik geziler için de iyi bir seçenek.

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