Yacht Türkiye ŞUBAT 2021 – 180

12 ALESTA

Ferretti, Sea Ray, Nautor’s Swan, Galeon Yachts, Tezmarin, Tethys Yachts, Oceanco, Invictus Yacht, Global Order Book, D-Marin, Wally Yachts, Itama Yachts, Mag Marin, P1, TURMEPA, Bodrum Deniz Müzesi, CNR Avrasya Boat Show, Setur Marina, Celestyal Cruises, Biteknebul.com, Viravira.co, Cibalikapı Balıkçısı, Sherwood…

26 ÇARŞI

DAME A&G Zorluk İçinde Mükemmellik Ödülleri ve sezon modası…

29 KILAVUZ

Trawler’dan SUV’a en trend 15 yeni denizci…

42 KAPAK

Fransız Beneteau’nun lüks yelkenli serisinin “yeni nesil kolay kullanılabilen” modeli Oceanis Yacht 54…

48 MEGAYAT

Tankoa Yachts imzalı, 50 metrelik ilk hibrit süperyat Bintador…

58 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev’in kaleminden özgün mutfak kültürü ve renkli geçmişiyle St. Martin Adası…

62 SEVGİLİ TEKNEM

53 yaşındaki Hinckley marka yelkenli Nazlı’m II’nin hikâyesi…

68 YILIN YATI ÖDÜLLERİ

Global yatçılık sektörünün en prestijli ödüllerinden Avrupa Yılın Yatı Ödülleri kazananları belli oldu…

74 MAVİ TUTKU

Başarılı iş insanı Sergül Yücekök’ün katamaranla seyir keyfi ve balıkçılık aşkı…

76 TEKNE HAYATI

Pandemi döneminde ve “yeni normal” hayat düzeninde teknede yaşayanlar anlattı…

82 DENİZİN ÇAĞRISI

Lodestone’dan GPS’e navigasyonun tarihini Tanıl Tuncel yazdı…

90 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, beşinci dünya gezginimiz Prof. Dr. Eralp Akkoyunlu’nun teknesi Yosun’un yeniden doğuşunu kaleme aldı…

92 HUKUK

Avukat Murat Sümer, teknelerin geri dönüşümüne ilişkin hukuki çerçeveyi değerlendirdi…

96 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Antik Çağ’dan günümüze deniz fenerlerinin bitmeyen yolculuğunu yazdı…

98 KİTAP

Norveçli antropolog ve kâşif Thor Heyerdahl’un efsanevi yolculuğu “Kon-Tiki”…

100 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, en az pandemi kadar büyük bir tehlikeyi gündeme taşıyor: Ekosistem tahribatı…

102 TRAMOLA

Vendée Globe, America’s Cup, Alize Ocean Racing…

110 TRAMOLA SÖYLEŞİ

BAYK Kış Trofesi’nin hem yarışçısı hem destekçisi Haluk Tümer Yavuz’la özel röportaj…

114 TRAMOLA EKİP

Geçen yıl başarılarıyla öne çıkan Akkim Yelken Takımı’nın yeni sezon planları…

118 TEKNİK

Volvo Penta’dan marin sektör için ilk ful entegre yardımcı yanaşma otomasyon sistemi…

120 OTOMOBİL

Volkswagen Passat Variant, Toyota Corolla Flame-X Pack…

121 YAT MARKET