55 metrelik megayata, 36 metrelik ikmal yatı

Antalyalı süperyat üreticisi Alia Yachts’ın üretimi devam eden 36 metrelik alüminyum açık deniz ikmal yatının Hollandalı Royal Huisman’ın 55 metrelik Project Phi için üretildiği duyuruldu. 2019’da Monaco Yacht Show’da açıklanan yat, Project Phi gibi Van Oossanen ve Cor D Rover imzalı ve her ikisinin de 2021’de tamamlanması planlanıyor. Phi için deniz oyuncakları, botlar, küçük bir otomobil ve fazladan yakıt tankı taşıyacak 199 grostonluk deniz aracı, 157 metrekarelik kargo güvertesi, 45 metrekarelik lazaret ve 33 metrekarelik motor dairesine sahip. Ayrıca büyük bir çamaşır makinası ile mürettebat için ek yatacak yer de barındırıyor. En yüksek hızı 21 knot’a kadar çıkan teknenin 12 knot seyir hızıyla menzili 4 bin 200 deniz mili.

www.aliayachts.com