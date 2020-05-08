Sanlorenzo’nun yeni amiral gemisi ATTILA

Lüks motoryat üretiminde dünya liderliğine oynayan İtalyan Sanlorenzo’nun bugüne kadar inşa ettiği en büyük megayat 64 metrelik Attila, 2019 Ağustos’ta suyla buluştu ve Monaco Yacht Show’da dünyaya tanıtıldı. Gövde tasarımı Officina Italiana Design ve iç tasarımı Francesco Paszkowski imzalarını taşıyan megayat, inovatif çizgisiyle teknoloji ve konforu suda buluşturuyor.

Türkiye’de Trio Deniz tarafından temsil edilen Sanlorenzo, büyük başarı kazanan 52 Steel serisinin DNA’sını oluşturan inovatif teknoloji anlayışı ve zamansız tasarım çizgisinin boyutlarını büyüterek 64 Steel serisiyle yeniden suyla buluşturuyor. Attila ismiyle suya inen beş güverteli megayat, Officina Italiana Design imzalı. Sanlorenzo’nun La Spezia’daki tersanesinde bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan Attila; çelik gövdesi, alüminyum üst yapısı, 64 metrelik uzunluğu ve 13,10 metrelik genişliği, sade ve zarif çizgileri, dengeli hacmiyle İtalyan tasarım genlerini ortaya koyuyor. Devamı Mayıs 2020 sayımızda…