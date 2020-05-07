Sunreef 60 Eco-Electric

Polonyalı katamaran üreticisi Sunreef Yachts ilk ful elektrikli yatı, 18,30 metrelik 60 Eco-Electric’in dünya prömiyerini Eylül 2019’da Cannes’da yapmıştı. 193 metrekarelik yelken alanına sahip katamaranda iki adet 75 kW elektrik motor, 160 kWh lityum batarya ve 70 kW ikiz jeneratör bulunuyor. Batarya tam doluyken, 24 saat boyunca havalandırma dahil tüm elektrik gerektiren üniteleri besleyebiliyor. Ayrıca 60 Eco Electric’in neredeyse her yerine 4,50-17 kWp solar paneller monte edilebiliyor. Jeneratörleri besleyen yakıt tankı ise 1000 litre kapasiteli. En yüksek hızı 10 knot’a kadar çıkan model, bir haftalık charter kullanımında 2 bin 400 litre yakıt harcıyor. Bu ebatlarda, geleneksel motora sahip bir katamaranın 1 haftada charter’da harcadığı yakıt miktarı 8 bin 900 litre. 60 Eco’nun alt güvertesinde beş kamara ile bir mürettebat kamarası mevcut. Sunreef’in Eco-power serisinde de proje aşamasında 40, 60, 70, 80 ve 100 feet’lik motoryat katamaranlar var.

S/Y E – SUNREEF YACHTS

S/Y E – SUNREEF YACHTS