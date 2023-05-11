Aydınlatma ile özgürleşen yaşam

Yeni sezonda da dış mekânlar için özel olarak geliştirilen şarj edilebilir ve taşınabilir aydınlatmalar ön planda. TEPTA Aydınlatma’nın markalarından Barselonalı Bover’ın en yenilerinden Gonzala Mila tasarımı Nit ürünü, 60 ve 80 cm çaplarındaki laminat tablalı ve kurdele kumaşından el işçiliği ile yapılmış gövdeli sehpa modeliyle tüm açık alanları Akdenizlileştiriyor. Yine Mila tarafından tasarlanan taşınabilir, şarjlı masa lambası Tanit, geçmişte kullanılan fenerlerin modern yorumu olarak sunuluyor. Joana Bover tasarımı Nans ise adını Cadaques’te yürüyerek veya deniz yoluyla ulaşılabilen, Akdeniz’in doğal bitki örtüsünün hâkim olduğu ve sadece deniz ile kıyıda uçan kuşların sesinin duyulabildiği küçük bir koydan alıyor. www.tepta.com