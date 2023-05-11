Kullanışlı ve konforlu yaşam alanları- ALBAYRAK GRUP

Özellikle proje alanlarına özel sunduğu çözümler sayesinde konforlu termal avantajlar sağlayan biyoklimatik sistemleri bulunan Albayrak Grup, aynı zamanda sistemlere veya hâlihazırda bulunan yapılara kolaylıkla entegre edilebilen tamamlayıcı opsiyonel çözümler ile estetik, zengin mimariler sunuyor.

İnovatif bakış açısıyla, kurulduğu 1976’dan bu yana gelişime ve yeniliklere önem veren bir firma olan Albayrak Grup, 2000 yılında Silivri’de 20 bin metrekare modern ve donanımlı üretim alanı inşa etti. Dünya genelinde hareketli pergola, tavan ve kış bahçelerinin yanı sıra, mevcut yapılara kolaylıkla entegre edilebilen dekoratif panel, sabit cam parapet, ısı camlı sürme ya da otomatik giyotin cam sistemleri, otomatik rüzgâr kırıcı veya dikey perde sistemleri, infrare ısıtıcı ve Bluetooth destekli ses sistemleri gibi tamamlayıcı alternatifleri sunuyor. Firma, Suntech ve Vera markalarıyla güvenilirliği uluslararası platformlarda tescil edilmiş çalışmaları global standartlarda kaliteli üretim ile destekliyor. Tüm bu başarıları ve yeni sezon trendini Albayrak Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Albayrak’a sorduk.

Ar-Ge’ye çok önem verdiğinizi biliyoruz. Ürünlerinizin başarısındaki önemli faktörlerden birisi de bu. Bizlere bu konudan bahseder misiniz?

Ar-Ge odaklı üretim anlayışımız ile sahip olduğumuz ürünleri geliştirmek ve yeni teknolojileri yaşam alanlarına entegre etmek firmamızın en karakteristik özelliklerinden biri. Bu sayede Türkiye’de sektöründe tasarım ve Ar-Ge merkezine sahip olan ilk ve tek firma olma unvanını taşımaktan gurur duyuyoruz. Endüstri, makine, inşaat, elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşan donanımlı ekiplerimiz ile ürün çeşitliliğini artırmak ile kalmıyoruz, aynı zamanda var olan modellerimiz üzerinde de geliştirmeler doğrultusunda üst düzey fayda sunuyoruz. Üretim tesislerimizdeki avantajlarımızdan biri de dördüncü sanayi devrimi olarak bilinen Endüstri 4.0 akıllı üretim sistemlerinin fabrikamıza entegrasyonu ile talep ve ihtiyaçlara daha hızlı ve yüksek hacimde karşılık verebiliyor olmamız.

Bir de ödül aldınız…

Firmamız, IBSx ABD Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’na katılım sağlayarak hareketli akıllı cam sistemi entegreli biyoklimatik kapama çözümü ile dış mekân ürün kategorisinin en iyi ürünü ödülünü kazandı. Etkinlik jüri heyetinin dünya çapından yüzlerce seçkin tasarımcı ve uygulayıcı firma temsilcilerinden oluşması, çalışmalarımızın inovatif başarısını vurgulayarak firmamız için ayrı bir gurur kaynağı oluşturdu.

BİYOKLİMATİK SİSTEMLER

Son zamanların mimari trendlerinden olan biyoklimatik sistemleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Suntech Privée koleksiyonumuz adı altında sunduğumuz biyoklimatik sistemlerimiz birbirinden özel tasarımlar ve konsept çözümler içermektedir. Hareketli lamel teknolojisi sayesinde sizleri sadece güneşten korumak ile kalmıyoruz aynı zamanda konforlu dış mekân yaşam alanları yaratıyoruz. Özellikle lamelleri tamamen geriye toplanabilen, açık havanın keyfini yıl boyu çıkarmanızı mümkün kılan Aerolux ve Exxen sistemlerimiz ile doğanın etkisini her daim hissedebilirsiniz. Ayrıca ürünlerimize entegre edilebilen ısı camlı sürme sistemler, giyotin camlar, dekoratif paneller gibi kapama opsiyonları sayesinde fonksiyonel ve kullanışlı mekânlar oluşturulabilirsiniz. Özellikle ürün skalamıza son dönemde dahil edilen Heatech & Audium, infrared ısıtıcı ve Bluetooth bağlantı özellikli ses sistemi ile kış aylarında sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturup, yüksek kalitedeki ses sistemi sayesinde modunuza göre ambiyans oluşturarak anın tadını çıkarabilirsiniz.

2023 sezonunda dış mekân alanlarında bizleri neler bekliyor?

Yıl boyu kullanışlı yaşam alanları için geliştirdiğimiz birçok ürünümüz mevcut. Özellikle proje alanlarına özel sunduğumuz çözümler sayesinde son derece konforlu termal avantajlar sağlayan biyoklimatik sistemlerimiz bulunuyor. Aynı zamanda sistemlere veya hâlihazırda bulunan yapılarınıza kolaylıkla entegre edilebilen tamamlayıcı opsiyonel çözümler ile estetik, zengin mimariler sunmaya devam ediyoruz.☸