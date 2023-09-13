AZIMUT YACHTS SUMMER WAVE 2023 BULUŞMASI

Geleneksel Azimut Yachts Summer Wave’in beşincisi bu yıl 1 Eylül’de Caresse Bodrum, Barbarossa Restaurant’da gerçekleşti. Azimut Yachts Türkiye temsilcisi Karina Marine Group ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azimut Yachts sahiplerinin tekneleriyle katıldığı buluşmaya, Azimut Yachts Avrupa Bölge Satış Müdürü Carlo Forcherio da katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Karina Marine Group Genel Müdürü Murat Soydaş, tekne ve deniz tutkunlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Carlo Forcherio da konuşmasında “Azimut Yachts ailesinin bir parçası olma zevkini paylaştığımız dostlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Karina ile yedi yıl önce başlayan başarılı işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda Türkiye’de daha da büyüyerek devam ettireceğiz” sözlerine yer verdi.

By The Sea ekibi tarafından hazırlanan ve Azimut teknelerinden ilham alan kokteyllerle başlayan etkinlik, Barbarossa Restaurant’da özel bir menüyle devam etti. Azimut sahipleri arasında yeni dostlukların da kurulduğu gecede sahne alan Gallis Galey, Yunan müzikleri eşliğinde davetlilere keyifli anlar yaşattı. www.karina.com.tr