Cannes Yachting Festival’de 40 dünya prömiyeri

Avrupa’nın suyun üzerindeki en büyük tekne fuarı Cannes Yachting Festival, bu sene kapılarını 46’ncı kez 12 Eylül’de açacak. Fuarda 5-50 metrelik 700’e yakın tekne sergilenecek. Her zamanki gibi Vieux Port ve Port Canto’ya yayılacak Cannes Yachting Festival’da 2023’e özel bir yenilik de var: 8-11 metrelik ellinin üzerinde küçük tekneye Vieux Port’ta ayrı bir bölüm ayrılacak. Prestijli markaların dünya prömiyerlerini gerçekleştirdiği Cannes’da mutlaka görülmesi gereken en yeni 40 tekneyi listeledik.

1- PERSHING GTX116

2- SANLORENZO SX100

3- ARCADIA A96

4- MAZU 92 DS

5- AEGEAN EXPLORER 26M UKIEL

6- PRINCESS Y80

7- RIVA 82’ D‹VA

8- CNB 78

9- WALLY WHY150

10- FOUNTAINE PAJOT 80

11- GRAND SOLEIL 72

12- BLUEGAME BGM75

13- OTAM 70 HT

14- SUNREEF 70 ECO

15- PRESTIGE M8

16- AZIMUT MAGELLANO 60

17- GREENLINE 58 FLY

18- EVO R+

19- GALEON 560 FLY

20- ABSOLUTE 52 FLY

21- SOLARIS POWER 52 OPEN

22- SIRENA 48

23- BAVARIA C46

24- AZIMUT VERVE 48

25- FIM 440 REGINA

26- MAREX 440 GOURMET CRUISER

27- WELLCRAFT 435

28- SWAN OVERSHADOW

29- ANTARES 12

30- AQUILA 42 YACHT

31- HANSE 410

32- DUFOUR 41

33- SAXDOR 400 GTO

34- NIMBUS W11

35- INVICTUS TT420 VOGUE WHITE

36- OCEANIS 37.1

37- GOZZO 35 SPEEDSTER

38- CAP CAMARAT 9.0 WA SERIE2

39- RAND ROAMER 28

40- MERRY FISHER 895 SERIE2

Yatların tüm detayları Eylül 2023 sayımızda…