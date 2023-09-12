Cannes Yachting Festival’de 40 dünya prömiyeri

Avrupa’nın suyun üzerindeki en büyük tekne fuarı Cannes Yachting Festival, bu sene kapılarını 46’ncı kez 12 Eylül’de açacak. Fuarda 5-50 metrelik 700’e yakın tekne sergilenecek. Her zamanki gibi Vieux Port ve Port Canto’ya yayılacak Cannes Yachting Festival’da 2023’e özel bir yenilik de var: 8-11 metrelik ellinin üzerinde küçük tekneye Vieux Port’ta ayrı bir bölüm ayrılacak. Prestijli markaların dünya prömiyerlerini gerçekleştirdiği Cannes’da mutlaka görülmesi gereken en yeni 40 tekneyi listeledik.
1- PERSHING GTX116
2- SANLORENZO SX100
3- ARCADIA A96
4- MAZU 92 DS
5- AEGEAN EXPLORER 26M UKIEL
6- PRINCESS Y80
7- RIVA 82’ D‹VA
8- CNB 78
9- WALLY WHY150
10- FOUNTAINE PAJOT 80
11- GRAND SOLEIL 72
12- BLUEGAME BGM75
13- OTAM 70 HT
14- SUNREEF 70 ECO
15- PRESTIGE M8
16- AZIMUT MAGELLANO 60
17- GREENLINE 58 FLY
18- EVO R+
19- GALEON 560 FLY
20- ABSOLUTE 52 FLY
21- SOLARIS POWER 52 OPEN
22- SIRENA 48
23- BAVARIA C46
24- AZIMUT VERVE 48
25- FIM 440 REGINA
26- MAREX 440 GOURMET CRUISER
27- WELLCRAFT 435
28- SWAN OVERSHADOW
29- ANTARES 12
30- AQUILA 42 YACHT
31- HANSE 410
32- DUFOUR 41
33- SAXDOR 400 GTO
34- NIMBUS W11
35- INVICTUS TT420 VOGUE WHITE
36- OCEANIS 37.1
37- GOZZO 35 SPEEDSTER
38- CAP CAMARAT 9.0 WA SERIE2
39- RAND ROAMER 28
40- MERRY FISHER 895 SERIE2
Yatların tüm detayları Eylül 2023 sayımızda…