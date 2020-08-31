80 metrelik Tatiana suda

Türk süperyat üreticisi Bilgin Yachts amiral gemisi Tatiana’yı tamamladı. Firmanın İstanbul’daki tersanesinde geçen şubatta suya indirilen 80 metrelik çelik-alüminyum yat, Bilgin 263 serisinin şu an üretilmekte olan üç gövdesinin ilki. Sahibine teslim edilmeden önce son dokunuşları yapılan yatın test seyirlerinde, 3 bin 430 beygirlik çift MTU motorla en yüksek 19 knot hıza ulaştığı kaydedildi. Minimum çevresel ayak iziyle çalışan Tatiana, 12 knot hızla saatte 250 litre yakıt tüketiyor. Unique Yacht Design ve H2 Yacht Design imzalı yatta sekiz kamara mevcut. Kıçta bulunan büyük spa ile beach club ise tasarımında öne çıkan detaylar. Bilgin Yachts, Tatiana’nın büyüğü olan ve 2024’te bitireceği 85 metrelik projesi üstünde çalışmaya başladı. www.bilginyacht.com