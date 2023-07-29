Buharı yönetin

Gaggenau’nun yeni nesil kombi buharlı fırınlarıyla mutfak tutkunları sağlıklı pişirmeyi yeniden keşfediyor

Profesyonel kalitede lüks ev aletleri markası olan Gaggenau, ileri teknolojili yeni kombi buharlı fırınlarını mutfak tutkunlarıyla buluşturuyor. İlk kez 1999 yılında kombi buharlı fırınları ev mutfakları ile tanıştıran Gaggenau, nem ve sıcak havayı birleştiren mükemmel bir kombinasyonla sağlıklı beslenme için ideal imkanlar yaratıyor. Gaggenau kombi buharlı fırınlarını daha da geliştirerek teknik, tasarım ve performans açısından yenilikler sunmaya devam ediyor.

Mutfak tutkunlarını profesyonel mutfaklarda kullanılan pişirme yöntemleriyle tanıştıran Gaggenau, 20 yıl sonra çığır açıcı bir yeniliğe daha imza attı. Kombi buharlı fırınlarını ev mutfaklarına getiren ilk ev aletleri üreticisi marka, yeni nesil kombi buharlı fırınları ile mutfak tutkunlarına buharda pişirme kolaylığı sunuyor.

Yeni nesil kombi buharlı fırınlar mutfaklarda sınırsız esneklik sağlıyor. İç hacmi 50 litreye genişletilen fırınlar mutfak tutkunlarının şaheserler yaratması için alan açıyor. Yeni kombi buharlı fırınların tüm serileri seramik cam tavan ardında tam yüzey ızgara içeriyor, bu özellik fırınların iç bölmesine şık ve minimalist tasarım sunuyor. Ayrıca, görünmez LED’lerden gelen aydınlatma ile fırının arka tarafına yönelen ışık, yemeklerin görselliğini de ön plana çıkarıyor.

Sous-vide tekniğiyle mükemmel pişirme

Yeni kombi buharlı fırınlar, Gaggenau’nun vakum çekmecesiyle uyum içinde çalışarak, sous-vide tekniğiyle uzun süreli pişirmelerde mükemmel sonuçlar elde etmeyi sağlıyor. Düşük ısıda pişirme ile vitamin ve besin değerleri korunarak daha sağlıklı yemekler hazırlanabiliyor. Tüm serilerde bulunan sabit su bağlantısı pratikliği artırırken, üç sıcaklık sensörüne sahip çekirdek ısı ölçer sayesinde tahmini pişirme süresi sürekli güncellenerek her kullanımda mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Çığır açıcı temizlik sistemi

Gaggenau tüm serilerine otomatik temizleme sistemi getiriyor. Fırın temizliğinde çığır açıcı bir yenilik geliştirerek tüm fırını dört saatten az sürede eşsiz bir hijyenle temizleyen seriler, bünyesindeki su kaynağı ile sadece bir temizleme kartuşu kullanarak kireci zahmetsizce söküyor ve iç bölmedeki ağır kirleri temizliyor.

Home Connect sistemi ile donatılan tüm yeni kombi buharlı fırınlar daha fazla özgürlük sağlayarak mutfak tutkunlarının fırınlarını uygulama üzerinden kontrol etmesine de olanak sağlıyor. Home Connect entegrasyonu sayesinde kombi buharlı fırınlar dijitalleşen evlerin tam kalbinde yer alıyor.