Majesty ailesi büyüyor

Dubai merkezli lüks motoryat markası Majesty Yachts, süperyat filosunu 37 metrelik yeni bir tri-deck model olan Majesty 120 ile büyüttüğünü duyurdu. Yatta motorlar ve jeneratörler dışındaki tüm donanım elektrikle besleniyor. Minimalist bir yaklaşımla çağdaş bir tasarıma sahip Majesty 120, Cristiano Gatto imzasını taşıyor. GRP ve karbon fiber gibi gelişmiş kompozitler kullanılarak inşa edilen yattaki beş kamara 10 kişiyi ağırlayabiliyor. Güneşlenme terasında jakuzinin yanı sıra hybrid beach club bulunuyor. Tekne sahibine maksimum esneklik sunan VIP eğlence alanı da alt güvertedeki geniş bir lounge’a dönüştürülebiliyor. Majesty 120’nin ilk gövdesinin yapımına Mart 2019’da başlandı, seneye Mart ayında tamamlanması hedefleniyor. www.bcmarin.com