D-Marin, boat show’da tekne tutkunlarıyla buluştu

D-Marin’in, sektör profesyonelleri ve deniz tutkunlarıyla bir araya geldiği Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda tekne sahiplerine özel olarak sunduğu akıllı marina çözümleri; sensör ve pedestal teknolojileri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

D-Marin, bu yıl 17-24 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy’de gerçekleştirilen Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda yerini aldı. Yaklaşık 65 binden fazla deniz severin ziyaret ettiği fuarda Hall 3 – B09 standında yer alan D-Marin; Göcek, Turgutreis ve Didim’deki marinalarında hayata geçirdikleri dijital uygulamalarını da sergiledi.

D-Marin’in tekne sahiplerinin hayatını kolaylaştıran dijital teknolojileri fuardaki standında ziyaretçilere tanıtıldı. Bu hizmetlerden biri olan Akıllı Sensörler tekne sahipleri tarafından büyük ilgi gördü. Teknelerin batarya durumunu, ısı, duman, sintine ve GPS kontrolünü anlık bildiren sensör teknolojisi sayesinde D-Marin’deki teknelerin marinada güvenli şekilde muhafaza edilmesi sağlanıyor.

Yat sahiplerinin yatçılık deneyimlerini zenginleştirmek için hayata geçirdikleri ve boat show’da tanıtılan Akıllı Pedestal uygulaması da ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Uygulama sayesinde tekne sahipleri günlük elektrik ve su tüketimine uzaktan ulaşabiliyorlar.

D-Marin’in tekne sahiplerine sunduğu online booking uygulaması da fuarda ilgiyle karşılandı. Tekne sahipleri marinaya gitmeden booking uygulaması sayesinde demirleme yerini seçip, rezervasyon yaptırıp, marina ofisine gitmeden ödemelerini yapabiliyorlar. www.d-marin.com