Avrupa’da 20 Metreye Kadar Yılın Motoryat’ı seçilen Azimut Magellano 60 bu ay kapağımızı süslüyor.

Magellano 60, düşük hızlarda tam konforla seyreden ve daha yüksek hızlara ulaşabilen, aynı zamanda dalgaların etkisini azaltan ve yatın tüketimini ve emisyonlarını optimize eden verimli Dual Mode (Çift Modlu) semi planning gövdesiyle yüksek performansı garanti ediyor. Uzun yolculuklar için ihtiyaç duyulan her türlü konforu sunan teknenin zarif dış hatları Ken Freivokh imzasını taşıyor. Bu şık çizgiler Magellano 60’ın dış yaşam alanlarıyla uyum içinde birleşiyor.

Yatın en karakteristik kısmı, denizle devamlılık sağlayan şeffaf bir parapetle sonsuzluk terasına dönüştürülen kıç tarafı. Ayrıca ana güvertenin kokpitle buluşacak şekilde uzatılması da dikkat çekici. İtalyan Azimut Yachts’ın motoryatı, Azimut filosunda Eni Live (Eni Sürdürülebilir Hareketlilik) tarafından yüzde 100 yenilenebilir hammaddelerle üretilen biyoyakıt olan HVO ile çalışan ilk tekne. Tersane tarafından gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre; bu biyoyakıt, Çift Modlu gövdeyle birleştiğinde, benzer seviyedeki bir yatla CO2 emisyonlarında yüzde 80’den fazla azalmayı destekliyor. Seyir hızı 16, azami hızı 26 knot’a ulaşan Magellano 60’ın ödül kazandığı kategorinin diğer adayları; Aprea Lancia 52, Prestige F4, Sargo Explorer 45 ve Sunseeker Superhawk 55 idi.