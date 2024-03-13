Ezberleri bozan explorer KAŞİF

Bilgin Yachts’ın 41,90 metrelik yeni yatı Kaşif, çarpıcı tasarımıyla göz dolduruyor. Hot Lab imzası taşıyan iç yaşam alanları, vurucu ve incelikle düşünülmüş detayları gözler önüne seriyor.

Yazı İLKE YILMAZ [email protected]. Fotoğraflar ERAY ALTAY

Custom yat tasarımı söz konusu olduğunda dünya çapında üne sahip İtalya merkezli tasarım stüdyosu Hot Lab imzası, özellikle çizgi dışı yatlarda karşımıza çıkıyor. Son olarak Türk tersane Bilgin Yachts’ın 41,90 metrelik megayatı Kaşif’te stüdyonun dokunuşlarını görüyoruz.

Tüm tasarım süreçlerinin merkezinde yer alan yat sahipleri, mühendislik ve yat tasarımı konusunda engin bir uzmanlığı barındıran Unique Yacht Design ve Bilgin Yachts’ın iş birliğinin sonucu olarak ortaya çıkan “Kaşif”, sadece explorer kategorisi için tüm dünyada çığır açmakla kalmıyor aynı zamanda bu profesyonel ortaklığın detaylara olan adanmışlığını da gözler önüne seriyor.

İlk kez 2023 Monaco Yacht Show’da sergilenen Kaşif (İngilizcede “explorer”), kıvrak bir yapı tasarımını estetik stil ve gövde verimliliğiyle birleştiriyor. Bu da ekonomik seyir modunda 5 bin milden fazla menzil sunabileceği anlamına geliyor. Megayatın sahiplerinin deniz taşımacılığı konusunda güçlü bağlantılarının olması ve denizcilikle yakın ilişkileri hem teknik hem de estetik tasarım unsurları konusunda oldukça yönlendirici olmalarını sağlamış. Devamı Mart 2024 sayımızda.