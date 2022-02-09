Fairline’ın ilk sportbridge modeli

İngiliz lüks yat üreticisi Fairline Yachts, yeni Phantom 65’e dair merak edilen ayrıntıları açıkladı. Haziran ayında suya indirilmesi planlanan Phantom 65, Fairline’ın ilk sportbridge yatı. Markanın ödüllü Targa 65 modelinin teknik platformunu temel alan Phantom 65, dış cephesindeki büyük camlarla dikkat çekiyor. Teknede bir Williams 345 SportJet depolamaya uygun tender garajı bulunuyor. 1150 beygirlik çift Caterpillar motorla hızını 31 knot’a kadar çıkarabilen tekneye, istendiği takdirde 1622 beygirlik çift Caterpillar motor da konabiliyor. Bu şekilde en yüksek hızı 35 knot’a ulaşıyor. Üç ya da dört kamaralı düzenlenebilen Phantom 65, dünya prömiyerini 6-11 Eylül’de Cannes’da gerçekleştirecek. www.karina.com.tr