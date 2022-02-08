Şubat 2022

29 OCAK-19 ŞUBAT

10. TRANSQUADRA II. ETAP

Sadece 40 yaş üzeri deneyimli yelkencilerin katılabildiği Fransa-Portekiz rotasıyla başlayan iki etaplı zorlu yarış, Portekiz-Karayipler ayağıyla sona erecek. www.transquadra.com

1-2 ŞUBAT

EAYK İZMİR KIŞ TROFESİ II. AYAK

Çeşme Marina işbirliğiyle düzenlenen trofenin ikinci ayağına katılması beklenen tekne sayısı 45 civarında.

www.eayk.org

5-6 ŞUBAT

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ II. AYAK

Her ayak için cumadan pazartesiye kadar katılımcılarla Bodrum Milta Marina’da ücretsiz konaklama sağlanan trofenin bu ayağında 40’ın üzerinde tekne bulunacak. Serinin üçüncü ayağı ise 26-27 Şubat’ta…

www.bayk.org

12-13 ŞUBAT

MIYC KIŞ TROFESİ II. AYAK

Sıra ikinci ayağına gelen trofe, Netsel Marina işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Tekne kayıt ücreti her ayak için 1250 TL.

www.miyc.org

16-20 ŞUBAT

NEW ENGLAND BOAT SHOW

Beş günlük yeni formatıyla ve yine Boston Convention & Exhibition Center’da konuklarını ağırlayacak fuara 350 firma katılacak.

www.newenglandboatshow.com

16-20 ŞUBAT

MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Son beş senedir Miami Marine Stadium Park & Basin’de düzenlenen boat show, asıl yeri Miami Beach Convention Center’a geri dönüyor.

www.miamiboatshow.com

19-20 ŞUBAT

TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ

III. AYAK

2016’dan beri The Bodrum Cup’ın bir kolu olarak düzenlenen tirhandillere özel yarış, altı ayakta tamamlanacak…

www.tırhandilcup.com

19-20 ŞUBAT

BAYK DRAGON İLKBAHAR SERİSİ

Bodrum’da Dragon sınıfındaki teknelerin yarıştığı beş ayaklı seri başlıyor. İkinci ayak ise 26-27 Şubat’ta…

www.bayk.org