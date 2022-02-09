Tırhandil Cup, Kış Trofesi başladı

Bodrum’un geleneksel tekneleri tırhandiller, bu yıl 6. kez Tırhandil Cup Kış Trofesi için start aldı. 8-9 Ocak tarihlerinde yapılan ilk ayağa güneyli, sert ve yağmurlu hava hâkim olurken her iki gün de birer coğrafi rotalı yarış yapıldı. Yazı Çiğdem Yurtsever, Fotoğraflar Tırhandil Cup Arşivi

Pandemi sebebiyle üç teknenin katıldığı Tırhandil Cup Kış Trofesi’nin ilk ayağı tamamlandı. Organizasyon bu yıl Bodrum Kaymakamlığı himayesinde ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, Denizciler Derneği, Bodrum Marine Group, Başar Petrol’ün destekleriyle gerçekleştiriliyor. Trofenin ilk ayağında iki gün boyunca coğrafi rotada yarışlar yapıldı. Yarışların ilk günü Bodrum Kalesi önünden start alan ekipler, güneydoğudan esen 12 knot rüzgârda Karaada’yı sancakta bırakıp tekrar Bodrum Kalesi önünde finişlerini verdiler. İkinci gün Görecek Adası önlerinden verilen starttan sonra iki ekip, önce orsa şamandırasını ardından Çelebi Adası’nı dönerek finiş verdiler. Güneydoğudan esen rüzgâr zaman zaman 20 knot hızlara kadar çıktı. Gün boyu yağan yağmur ve dalgalar yarış boyunca etkisini gösterdi. Hızır 1 ekibi her iki yarışta da first finiş veren ve haftayı birinci bitiren ekip oldu.☸