First 36’ya ilk bakış

Fransız Beneteau’nun yeni yarış/gezi modeli First 36’nın mühendisliğinde Samuel Manuard, tasarımında Lorenzo Argento’nun imzası var. Tatillerde ya da günübirlik gezilerde yüksek performanslı yelken seyri heyecanı yaşatabilecek 36, Grand Prix yarış teknelerinden ilham almış. 11 metrelik 36’nın gövdesi, güvertesi, bölme duvarları ve iç bileşenleri komple vakum infüzyon tekniğiyle üretilmiş. Bugüne dek yalnız yarış teknelerinde ve pahalı markalarda kullanılan bu teknik sonucu ortaya 4 bin 800 kg ağırlığında güçlü bir tekne çıkmış. Üç kamaralı First 36’da katlanabilir lavaboyla banyo alanı verimli kullanılmış. 36 ayrıca kendi sınıfındaki genişletilebilir en büyük mutfak alanına sahip. www.tezmarin.com