Schüco BAYK Kış Trofesi; 5. Ayak tamamlandı

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün organize ettiği ve Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğini üstlendiği Schüco BAYK Kış Trofesi’nin 5. ayak yarışları, 9-10 Nisan tarihlerinde yapıldı.

Güney ve güneybatıdan esen orta ve hafif şiddetteki rüzgârlar eşliğinde 28 teknenin mücadelesine sahne olan BAYK Kış Trofesi’nin 5. ayağı sonunda Space Mad X (IRC A-1), Joy Lemon (IRC A-2), Jasmin Quattro (IRC B-1), Liquid Sky (IRC B-2), Omani Windy Yachting (IRC B-3) ve Minx (IRC B-4) kendi gruplarında birincilik elde etti. Yazı ve Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER