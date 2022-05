MANDARIN ORIENTAL, BODRUM AİLELERE ÖZEL BENZERSİZ BİR TATİL DENEYİMİ SUNUYOR

Bodrum Yarımadası’nın en büyüleyici koyu olan Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin Oriental, Bodrum, ailelere özel seçkin hizmetleriyle her yaştan misafirine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor. Her ayrıntının özenle tasarlandığı rutinlerden uzak yeniliklerin ve sürprizlerin öne çıktığı Mandarin Oriental, Bodrum, aile tatillerinin gözdesi olmaya devam ediyor.1 Nisan’da yeni sezona güçlü bir giriş yapan Mandarin Oriental, Bodrum, her detayında konforla buluşan havuzlu, yemyeşil bahçeli ve geniş teraslı odaları, tam donanımlı mutfaklarıyla ev konforunu aratmayan rezidans daireleri, barbekü köşelerine ve sonsuzluk havuzuna sahip, asırlık zeytin ve çam ağaçlarının arasında bulunan göz alıcı süit ve villalarıyla Ege kıyılarının vazgeçilmez tatil adresi olmaya devam ediyor. Aileler için ideal konaklama, SPA ve Wellness seçenekleriyle kusursuz bir tatil deneyimi sunan Mandarin Oriental, Bodrum, her yaştan misafirin kendisini özel hissedeceği konsept alanları ve geniş alternatiflerin yer aldığı etkinlikleriyle yeni sezonda da oldukça iddialı.

The SPA at Mandarin Oriental, Bodrum’da ailelere özel bakımlar

Üç kata ve 2.700 metrekareye yayılan The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum özel olarak tasarlanmış SPA ve Yoga seçenekleriyle bambaşka bir tatil deneyiminin kapılarını açıyor. İyi hissettiren bir tatilin olmazsa olmazlarından spa ritüelleri, Mandarin Oriental, Bodrum’un efsanevi hizmetiyle ailelere ve 12-16 yaş arasındaki genç misafirlere özel seçenekler sunuyor. Mandarin Oriental, Bodrum Anneler ve Kızları için hazırlanan spa bakımı paketiyle yoga seansı, kese ve hamam, masaj, mini yüz bakımı ve taze meyvelerden hazırlanan sağlıklı içecekler eşliğinde eğlenceli bir gün sunarken Baba ve Oğul paketiyle kick boks, tazeleyici masaj ve kese hamamı gibi özel hizmetler ile keyifli anlara eşlik eden kaliteli zaman geçirme olanağı sağlıyor. Gençlerin gereksinimleri doğrultusunda özenle hazırlanan arometerapi yüz bakımı ve Light Relax vücut masajı ise genç misafirlerin kendilerini dinlenmiş ve bakımlı hissetmeleri için mükemmel bir imkan yaratıyor. Mandarin Oriental, Bodrum, Aile Spa günü ile kaliteli zaman geçirmenin ve günlük hayata yenileyeci bir mola vermenin harika bir yolunu sunuyor.

Huzurlu bir deneyim ile yeniden doğuş

Mandarin Oriental, Bodrum, keyifli aile tatillerini daha da özel kılmak üzere sizin için tasarlanmış aile yogası programıyla zihninizin huzuru ve dinginliği için büyüleyici Cennet Koyu manzarası eşliğinde manevi bir mutluluğun kapılarını açıyor. Mandarin Oriental, Bodrum heyecan verici spa ve yoga uygulamalarıyla ailelerin birlikte nitelikli vakit geçirmesini ve özgün deneyimler yaşamasını hedefliyor.

Çocuklara özel alanlar ve özgün keşifler

Ailelere özel tatil temasını profesyonel bir bakış açısıyla hayata geçiren Mandarin Oriental, Bodrum, çocuklarıyla keyifli bir tatil hayali kuran misafirlerine sayısız seçenekler sunuyor. Merkezi Amerika’da bulunan ve dünya üzerinde 40’dan fazla ülkede beşyüzü aşkın şubesiyle çocuk gelişimi programlarında lider olan Gymboree Çocuk Klübü, çocukların güvenle zaman geçirdiği ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak yeteneklerini öne çıkardıkları aktiviteleriyle dikkat çekiyor. Minik misafirlerin açık ve kapalı oyun alanlarında gerçekleştirecekleri sanat ve el işi faaliyetlerine, yüz boyama, film izleme ve doğa aktivitelerine, bedensel gelişimlerini destekleyici yoga ve jimnastik deneyimlerine, küçük şeflere özel yemek pişirme workshopları ve seramik yapımı gibi zengin alternatiflere ev sahipliği yapan Gymboree, çocukları kendi dünyalarında keyifli bir keşfe çıkarıyor. Dünyaca ünlü çocuk klübü, güvenli ve patentli hizmetleriyle ailelerin ve çocukların mutlu tatil deneyimlerinin mimarı oluyor.

